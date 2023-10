Les Canaries et le Maroc constitueraient les destinations tendances de ces vacances de la Toussaint, à en croire le voyagiste Tui. De son côté, le comparateur Kayak a remarqué un engouement pour les vols vers le Japon cet automne. Quid des évasions qui seront tendances en 2024? Lonely Planet a la réponse et nous vous les dévoilons en exclusivité.

Selon Lonely Planet, la Mongolie sera la destination la plus tendance en 2024. nonimatge / Getty Images

Alors que les vacances battent leur plein, mieux vaut avoir déjà la tête à la planification de la période de congés suivante pour profiter des meilleurs prix et de la disponibilité des hébergements. A l'heure où de plus en plus de destinations en France et dans le monde prennent des mesures pour contrer les effets du surtourisme, incitant ainsi les voyageurs à une meilleure prise de conscience quant à l'impact de leur déplacement autant sur l'environnement que la population locale, on songe d'ores et déjà aux directions que l'on prendra en 2024. En début de mois, le Condé Nast Traveller avait déjà donné ses recommandations en sollicitant l'avis de ses lecteurs pour son palmarès très scruté des «reader's choice awards«, indiquant les meilleures villes et les destinations de l'année. Pour rappel, le Japon avait décroché la première place devant successivement l'Italie et la Grèce tandis que Victoria au Canada et San Sebastian en Espagne esquissaient de bonnes pistes pour des city-breaks à venir.

De son côté, le célèbre guide Lonely Planet vient de boucler ses inspirations pour 2024 qui enrichiront son best of 2024 des destinations les plus tendances. En sondant auteurs, blogueurs et éditeurs, le comité de rédaction a établi plusieurs palmarès contenant chacun dix entrées. Dans la catégorie des pays, la Mongolie décroche la première place du podium, devant successivement l'Inde et le Maroc. Du côté des villes, la parution anglo-saxonne met logiquement en lumière Paris compte tenu des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. La Ville lumière est toutefois devancée par la capitale du Kenya, Nairobi.

Si l'on croise les destinations tendances de l'ensemble des palmarès établis par Lonely Planet – à savoir pays, ville, régions, destinations écoresponsables, destinations bon marché, on soulignera la présence récurrente des Balkans. La péninsule balkanique constitue une sérieuse idée de projet d'évasion du point de vue du guide qui a inscrit la Croatie comme l'un des pays tendances en 2024 tandis que ce dernier a retenu dans la catégorie régions le sentier cyclable Trans Dinarica, qui traverse la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Lonely Planet conseille également de visiter la ville bosniaque de Mostar, sinon d'opter pour le Limes du Danube pour un voyage dépaysant et peu coûteux.

Enfin, pour ceux à la recherche d'évasion en dehors des sentiers battus, la publication préconise une randonnée au Pays de Galles, sinon un périple dans le froid japonais de l'île de Hokkaido, à moins d'être tenté par la côte swahilie de la Tanzanie. On soulignera pour terminer que des destinations longtemps ancrées comme des incontournables telles que l'Espagne, le Maroc, la Thaïlande du sud ou l'Egypte, restent indémodables.

Voici le top 10 des destinations les plus tendances en 2024:

Pays

1. Mongolie

2. Inde

3. Maroc

4. Chili

5. Bénin

6. Mexique

7. Ouzbékistan

8. Pakistan

9. Croatie

10. Sainte-Lucie

Régions

1. Trans Dinarica, Balkans

2. Kangaroo Island, Australie

3. Toscane, Italie

4. Donegal, Irlande

5. Pays basque, Espagne

6. Thaïlande du Sud

7. Côte swahilie, Tanzanie

8. Montana, États-Unis

9. Saalfelden Leogang, Autriche

10. Écosse septentrionale

Villes

1. Nairobi, Kenya

2. Paris, France

3. Montréal, Canada

4. Mostar, Bosnie-Herzégovine

5. Philadelphie, États-Unis

6. Manaus, Brésil

7. Jakarta, Indonésie

8. Prague, République tchèque

9. İzmir, Turquie

10. Kansas City, États-Unis

Destinations bon marché

1. Midwest, Etats-Unis

2. Pologne

3. Nicaragua

4. Limes du Danube, Bulgarie

5. Normandie, France

6. Egypte

7. Icarie, Grèce

8. Algérie

9. Lacs du Sud et Central Otago, Nouvelle-Zélande

10. L’Europe en train de nuit

Relax