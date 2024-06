(ETX Daily Up) – Au large d'Ibiza, la petite île discrète de Formentera tente de préserver son environnement et la quiétude de ses habitants en restreignant le nombre de véhicules qui doivent obtenir une autorisation de circuler.

L'île de Formentera limite son accès à certains véhicules cet été George Williams / Getty Images

Relax

Au sein de l'archipel des Baléares, la petite île de Formentera qui se gagne depuis Ibiza après une heure de bateau constitue l'un de ces paradis encore préservé du tourisme de masse. Surtout fréquentée par des designers, des artistes, sinon des vacanciers aux portefeuilles bien garnis, la destination méditerranéenne veut se préserver du flot touristique saisonnier au moment de l'été que connaissent bien ses voisines, Ibiza et Majorque. Pour ce faire, elle limite le nombre de voitures autorisées à circuler sur ses chemins escarpés et bordés d'une eau turquoise à faire pâlir n'importe quel influenceur.

Engagée depuis plusieurs années déjà dans un tourisme plus responsable – on se souvient de ce plan lancé il y a quelques années par le gouvernement local pour inciter à l'achat et la location de voitures électriques, Formentera a mis en place le programme Formentera.eco qui pointe directement les automobilistes en n'accordant l'entrée sur son sol qu'aux véhicules ayant obtenu une autorisation de circulation au préalable.

Cette réglementation ne s'applique que du 1er juin au 30 septembre, soit au moment de la haute saison touristique. Même les habitants doivent se munir d'une autorisation pour rouler. En ce qui concerne les touristes, mieux vaut le savoir: il n'est pas possible de louer une voiture à Ibiza et de l'acheminer en bateau jusqu'à Formentera. Seuls les véhicules loués sur place ont droit de passage. Et si les motos sont autorisées, ce n'est pas le cas des quads, des camping-cars ou encore des caravanes. De toute façon, le camping sauvage est interdit sur l'île tandis qu'il n'existe aucun terrain pour installer une tente.

Et cela ne sert à rien d'espérer passer entre les mailles du filet puisque des caméras installées sur les routes de Formentera permettent de repérer les automobilistes contrevenants. L'infraction peut coûter entre 1.000 et 10.000 euros.

En régulant le nombre de voitures sur son île, le gouvernement local a aussi les moyens d'instaurer une taxe d'entrée. L'autorisation d'accès n'est en effet pas gratuite. Pour une voiture, il faut compter six euros par jour avec un minimum de 30 euros à payer en juin et septembre. Le budget grimpe à neuf euros par jour et un minimum de 45 euros en juillet et août. A noter que les véhicules électriques sont exemptés de cette taxe tandis que les hybrides disposent d'une réduction de 50%.

Le Consell Insular de Formentera applique cette réglementation depuis 2019 et ne s'en tient pas à dispenser des autorisations de circulation. Il y a aussi une limitation dans le nombre de feux verts accordés. L'année dernière, 10.458 véhicules ont pu circuler, soit une baisse de 16% par rapport à 2022.

