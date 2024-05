(ETX Daily Up) – Promesse de détente et de relaxation, les vacances sont pourtant devenues synonymes de stress, et pas seulement au moment où elles ont lieu. Leur logistique demandant concentration et efforts, leur organisation est désormais un projet angoissant.

Organiser un voyage est devenu source de stress pcess609 / Getty Images

Relax

Il y a deux ans déjà, l'institut de sondage Ifop soulignait un autre aspect de la charge mentale, qui incombait bien souvent aux femmes et dont on ne parlait pas vraiment, celle liée à l'organisation des vacances. 48% des Françaises avaient notamment indiqué devoir choisir seules l'hébergement de leur villégiature contre seulement 26% pour les hommes. De façon générale, 66% des vacancières estimaient avoir dû gérer sans assistance toute la logistique de la prochaine escapade familiale alors qu'ils ne sont que 34% à avoir la même impression. La problématique mérite d'autant plus que l'on s'y intéresse que ce genre de planification est chronophage. D'après une récente étude Appinio pour Valdys, l'organisation avant le départ peut demander entre quinze minutes et une heure par jour, selon 80% de Français.

Quoi donc de plus surprenant si un projet de vacances est présenté comme une source de stress, dans un rapport international mené dans douze pays auprès de 19.000 consommateurs. Etonnement, il serait plus angoissant de réserver un voyage... qu'une voiture! Révélée par la plateforme d'aide à la digitalisation des acteurs du tourisme et des loisirs Elloha, cette riche étude révèle que près des trois quarts des vacanciers (72%) font face à bien trop d'informations au moment de choisir et réserver un lieu d'hébergement. Il y a bien sûr la localisation, mais aussi les loisirs à proximité et sans compter le prix. Autant de paramètres à vérifier, analyser, recouper avant de prendre une décision.

A l'heure où Instagram constitue une vitrine pour narrer des vacances nécessairement réussies, la pression pour vivre un voyage qui marque est devenue une réalité. Tout se complique quand des options, des taxes ou encore des frais de dossier s'ajoutent au moment de confirmer une réservation. On était pourtant sûr de se lancer, mais il s'agit du genre de critères qui ne fait que relancer la sempiternelle question: c'est sûr, on réserve?

Non seulement il y a l'appréhension de ne pas obtenir le service que l'on a payé, ressentie par 76% de répondants, mais en plus il y a la nécessité de se concentrer bien plus qu'avant pour boucler la logistique des vacances. 41% de voyageurs interrogés affirment que cette organisation leur demande plus d'efforts qu'il y a trois ans. La situation est telle que 74% de voyageurs ont même déjà abandonné des achats!

Cette nouvelle approche de l'organisation des vacances est à corréler à la place du digital devenue quasiment indispensable en matière de planification. Dans une récente publication chiffrée, Eurostat, l'office des statistiques de l'Union européenne, indiquait que les plateformes de réservation en ligne avaient enregistré 678,6 millions de nuits en 2023 au sein de l'Union. On parle aussi bien de Booking qu'Airbnb ou Expedia. Ce chiffre est en progression de 13,8% par rapport à 2022.

Relax