Rage Against The Machine ne reviendra pas sur scène, a annoncé le batteur Brad Wilk sur son compte Instagram. Le groupe avait dû annuler sa tournée de reformation en 2022.

Coup dur pour les fans de RATM!

Brad Wilk, le batteur du groupe de rock californien, a prévenu ses fans sur Instagram le 3 janvier: Rage Against The Machine ne jouera plus en public. Pire encore, il s’agit d’une séparation du groupe (la troisième).

« Je sais que beaucoup de gens attendent que nous annoncions de nouvelles dates de tournée pour tous les concerts annulés de RATM. Je ne veux pas faire attendre les gens, ou moi-même, plus longtemps, a écrit le musicien de 55 ans à ses abonnés. Je tiens à vous informer que RATM (Tim, Zack, Tom et moi) ne partira pas en tournée et ne jouera plus en concert.»

Après cette annonce officielle, le batteur a confié son état d’esprit à propos de cette nouvelle au caractère définitif: « Alors, bien qu'il y ait eu des communications sur le fait que cela pourrait se produire dans le futur... Je suis désolé pour ceux d'entre vous qui ont attendu que cela se produise. J'aimerais vraiment que ce soit le cas...»

Brad Wilk a ajouté: « Du fond de mon cœur... Merci à tous ceux qui nous ont soutenus.»

L'annonce fait suite à l'annulation de la tournée de reformation du groupe aux États-Unis en 2022, après que le chanteur Zack de la Rocha se fut blessé à la jambe sur scène lors du deuxième concert. Rage Against The Machine a été intronisé au Rock & Roll Hall Of Fame le 4 novembre 2023, mais seul le guitariste Tom Morello a assisté à l'événement. On avait alors évoqué des tensions au sein du groupe, mais dans son discours incisif, le musicien avait évoqué des positions divergentes « sur l’intronisation».

La formation originale, qui comprenait Zack de la Rocha, Tim Commerford, Tom Morello et Brad Wilk, n’existe déjà plus depuis 2000. Les membres s’étaient retrouvés pour une tournée en 2020, mais la pandémie du covid avait obligé le report en 2022.

Covermedia