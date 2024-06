Rare et houleuse naissance d'éléphants jumeaux en Thaïlande

Une éléphante a donné naissance à des jumeaux en Thaïlande, un fait assez rare pour le grand mammifère menacé. La mise bas, lors de laquelle un soigneur a été blessé, a été houleuse.

Eléphants jumeaux Les éléphanteaux sont photographiés au village d'éléphants de Phaniad Luang dans la province d'Ayutthaya, en Thaïlande, le 10 juin 2024. Photo: IMAGO/Xinhua Les naissances gémellaires sont extrêmement rares chez les éléphants. Photo: IMAGO/Xinhua

ATS

Quand un éléphanteau femelle de 60 kg est sorti 18 minutes après un mâle de 80 kg, vendredi soir, la mère, Jamjuree, est entrée dans un état de frénésie. Un membre de l'équipe du centre où est gardée l'éléphante est alors intervenu pour l'empêcher de s'attaquer à la dernière née, mais il a reçu en retour un coup à une cheville.

«La mère a attaqué le nouveau-né parce qu'elle n'a jamais eu de jumeaux avant. C'est très rare», a déclaré lundi Michelle Reedy, de l'association Elephantstay, qui gère l'installation située à Ayutthaya, près de Bangkok (centre).

Jusqu'à 22 mois de gestation

La mère a aujourd'hui accepté ses deux éléphants, mais ceux-ci sont si petits qu'une plateforme a été aménagée pour les aider à téter. Ils reçoivent aussi un complément de lait à l'aide d'une seringue.

Les mères n'ont souvent pas assez de lait pour des jumeaux, qui auraient eu des difficultés à survivre dans la nature, selon Michelle Reedy.

Les éléphantes ont la plus longue durée de gestation de tous les mammifères, portant leurs petits durant 18 à de 22 mois et donnant naissance environ tous les quatre à cinq ans.

La naissance de jumeaux n'intervient que dans environ 1% des cas, selon l'organisation de recherche Save the Elephants. La possibilité de mettre bas une femelle et un mâle est encore plus rare.

Il reste entre 8000 à 11'000 éléphants d'Asie – un peu plus petits que ceux d'Afrique – à l'état sauvage, selon WWF.

ATS