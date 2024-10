Le Français Côme Girardot a réalisé un saut de falaise à couper le souffle. En se jetant d'une hauteur de 44,3 mètres, il a battu le record du monde de la discipline, le «saut de la mort».

blue News Marc Schaller

En trois secondes, Côme Girardot a parcouru une distance vertigineuse, atteignant la vitesse folle de 106 km/h avant de plonger dans l'eau. Le jeune homme est désormais le nouveau détenteur du record du monde, ayant surpassé le précédent record de 41,7 mètres.

Créée en Norvège dans les années 1960, cette discipline consiste à se recroqueviller au dernier moment afin de minimiser l'impact. Le plongeur pénètre alors dans l’eau les jambes et les bras en premier.

«Le plus difficile reste toujours de franchir la barrière mentale du départ», a-t-il confié après son exploit. «Une fois dans les airs, le temps de vol était bien plus long que je l'avais imaginé, et j'ai ressenti la plus forte montée d'adrénaline de toute ma vie.»