Un policier municipal a été blessé lundi à Schiltigheim, en banlieue de Strasbourg, par un adolescent qui lui a foncé dessus en motocross avant d'être interpellé, a-t-on appris mardi de sources concordantes.

Un adolescent en motocross a foncé sur un policier municipal et l'a blessé à Schiltigheim, en banlieue de Strasbourg. Il a été interpellé

L'incident s'est produit vers 16h30, à l'heure de la sortie des classes, devant le collège Leclerc, lorsque des policiers municipaux ont tenté d'arrêter un adolescent qui conduisait une motocross «non homologuée», a expliqué à l'AFP Constant Espargilière, chef de cabinet de la maire de Schiltigheim.

«Le pilote vêtu de noir et casqué accélérait et levait la roue avant de son véhicule malgré le flux de circulation alors dense et la présence devant l'école de nombreux parents et enfants», a précisé la procureure de la République de Strasbourg Yolande Renzi.

«Il refusait d'obtempérer aux injonctions de s'arrêter et prenait la fuite avant de perdre le contrôle de son engin. Le mis en cause a été rapidement interpellé», a ajouté la magistrate.

Un #policier municipal a tenté de mettre fin à un #rodéo près d’un établissement scolaire à #Schiltigheim (67), en Alsace.



Ces images démontrent tout son courage.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

pic.twitter.com/QLHxTeSMQI — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) April 15, 2024

Le jeune homme, «mineur d'un peu plus de 17 ans et inconnu de nos services, a vu sa garde à vue prolongée ce jour. Il devra notamment s'expliquer sur le rodéo, le refus d'obtempérer et les violences commises sur le policier municipal», a encore indiqué Mme Renzi.

Six semaines d'arrêt de travail

La victime souffre d'une fracture du poignet gauche, d'une entorse du poignet droit, d'une entorse à la cheville et de dermabrasions. Elle a reçu un arrêt de travail de six semaines, a repris M. Espargilière.

La maire (écologiste) de Schiltigheim, Danielle Dambach, a porté plainte au nom de la ville pour «violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à dix jours».

Dans un communiqué, elle a demandé à la justice «la plus grande fermeté». Elle a aussi prié l'Etat de «mettre instamment en oeuvre les moyens nécessaires à une stricte application de la loi contre les rodéos urbains».

Le député (Renaissance) du Bas-Rhin Bruno Studer a dénoncé dans un communiqué une «agression inqualifiable» et appelé à une «réponse judiciaire de la plus grande fermeté».

«Ces images qui s'enchaînent les unes après les autres sont insupportables! 75 refus d'obtempérer par jour! Combien faudra-t-il de morts ou de blessés pour prendre les mesures qui s'imposent face à cette impunité quotidienne?», a aussi réagi le secrétaire général du syndicat Alliance Fabien Vanhemelryck, en publiant une vidéo de l'incident sur le réseau social X.

