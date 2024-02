A Davos, un restaurant refuse de louer du matériel de sport aux clients juifs

Un restaurant d'altitude à Pischa, à Davos (GR), refuse de louer du matériel de sport d'hiver aux touristes juifs. La Fédération suisse des communautés israélites a annoncé des démarches juridiques. La police grisonne a ouvert une enquête.

Une publication de Jehuda Spielman, conseiller municipal zurichois, a créé le buzz sur la plateforme X dimanche. La raison en est un message rédigé en hébreu, affiché dans un restaurant à la station supérieure de Pischa. Le restaurant ne loue plus de luges, d'airboards et de raquettes de neige aux clients juifs. Divers «incidents fâcheux» ont conduit à l'arrêt de la location de matériel, précise la pancarte.

La Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) a confirmé les faits à l'agence Keystone-ATS. «Nous allons entreprendre des démarches juridiques, respectivement déposer une plainte pour infractions à la norme pénale contre le racisme», écrit le secrétaire général de la FSCI dans une prise de position.

Soupçons de discrimination

La police cantonale des Grisons a ouvert une enquête. Il y a des soupçons de discrimination et d'incitation à la haine, a indiqué Roman Rüegg, porte-parole de la police.

Le refus de louer du matériel de sport n'est pas un cas isolé à Davos, souligne la FSCI. Il y a des hôtels, des restaurants et des magasins qui n'accueillent pas chaleureusement les hôtes juifs, selon la fédération. «L'été dernier, l'organisation touristique locale a suspendu sa collaboration avec nous et notre projet de dialogue», écrit le secrétaire général de la FSCI.

Une forme d'antisémitisme

Pour la Fondation contre le racisme et l'antisémitisme (GRA), la pancarte en hébreu montre clairement qu'il s'agit d'une «discrimination ciblée». «Il s'agit non seulement d'un acte inquiétant d'exclusion, mais aussi d'une violation manifeste des principes fondamentaux de l'égalité de traitement et de respect et d'une forme d'antisémitisme», écrit la GRA dans un communiqué.

Ce n'est pas la première fois que des tensions apparaissent entre la population locale à Davos et les touristes juifs orthodoxes, constate la GRA. Après ce nouvel incident, «nous attendons une prise de position claire de l'organisation touristique Davos-Klosters», ajoute la fondation.

