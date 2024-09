Une ex-candidate à l'élection de Miss Afrique du Sud, dont les origines ont suscité une vive polémique xénophobe et l'ont conduite à jeter l'éponge, a été couronnée samedi Miss Univers Nigeria après avoir été accueillie au sein du concours.

Mme Adetshina représentera le pays le plus peuplé d'Afrique à l'élection de Miss Univers en novembre au Mexique. AFP

AFP Marc Schaller

Chidimma Adetshina, née à Soweto, près de Johannesburg, de mère sud-africaine d'origine mozambicaine et de père nigérian, avait été contrainte d'abandonner sa course au titre de Miss Afrique du Sud début août après avoir subi une campagne xénophobe particulièrement violente, notamment sur les réseaux sociaux.

Ses détracteurs avaient remis en cause la nationalité sud-africaine de cette étudiante en droit de 23 ans du fait de ses origines paternelles et donc sa légitimité à concourir à la compétition nationale de beauté.

Le tollé provoqué par sa participation avait entraîné l'ouverture d'une enquête sur sa citoyenneté, d'après laquelle sa mère pourrait avoir volé l'identité d'une Sud-Africaine, selon le ministère de l'Intérieur.

Après son retrait officiel du concours sud-africain, l'organisateur d'une autre compétition, Miss Univers Nigeria, a offert une place à la jeune femme, détentrice des deux passeports sud-africain et nigérian.

«Reconnaissante pour cet amour et ce soutien»

«Ce parcours a été dur pour moi», «je suis fière de moi et suis vraiment reconnaissante pour cet amour et ce soutien», a déclaré à l'AFP Chidimma Adetshina, quelques minutes après son sacre dans la capitale économique nigériane, Lagos. «C'est quelque chose que j'ai toujours voulu, et je suis vraiment contente d'avoir eu une deuxième chance d'y parvenir», a-t-elle ajouté.

«Nous devons tous en finir avec la xénophobie», a déclaré à l'AFP la première dauphine Paula Ezendu.

Mme Adetshina représentera le pays le plus peuplé d'Afrique à l'élection de Miss Univers en novembre au Mexique. «Je sais que nous allons gagner», a-t-elle assuré à la presse.

Au départ peu appréciés au Nigeria du fait du traditionalisme d'une grande partie de la société, les concours de beauté ont gagné en popularité après le sacre en 2001 de la Nigériane Agbani Darego au titre de Miss Monde.