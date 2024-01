Les trains Intercity et Interregio sur la ligne entre Brigue (VS) et Domodossola (I) circuleront à nouveau normalement à partir de jeudi dans les deux directions. Des liaisons avaient été partiellement supprimées en raison d'une absence d'autorisation de l'Italie.

Les CFF ont obtenu l'autorisation des autorités italiennes pour que les trains entre Brigue (VS) et Domodossola (I) puissent à nouveau circuler normalement (archives). ATS

«La confirmation écrite du ministère italien des transports et de l’autorité italienne compétente en matière des transports pour l'admission des types de véhicules Domino et VU IV sur la ligne Brigue–Domodossola a été obtenue», se réjouissent mercredi les CFF dans un communiqué.

Les CFF avaient communiqué vendredi dernier que 38 liaisons devaient être provisoirement supprimées à partir du 1er janvier en raison de l'absence d'autorisation de l'Italie relative à la protection incendie.

Cette situation était due à une nouvelle disposition de protection contre les incendies du ministère italien des Transports pour le franchissement de tunnels d’une certaine longueur. Jusqu'à présent, les trains concernés – Domino et VU IV – étaient exemptés de cette directive.

Dimanche, on apprenait toutefois que les autorités italiennes ont prolongé d'une année le délai de mise en œuvre des nouvelles mesures de protection contre les incendies exigées pour les tunnels ferroviaires. Selon une porte-parole des CFF, un certain délai était toutefois nécessaire jusqu'à la reprise complète du service.

st, ats