Le permis environnemental de la mine d'or de Turquie, où neuf mineurs sont toujours piégés après le glissement survenu mardi, a été retiré a annoncé samedi le ministère turc de l'Environnement.

«Considérant que les conditions d'attribution ont disparu, le permis environnemental de la mine où le glissement de terrain est survenu le 13 février dernier a été annulé», a annoncé le ministère. Sans ce permis, une exploitation minière ne peut poursuivre ses activités en Turquie.

Plusieurs ONG et organisations professionelles avaient appelé à la fermeture de la mine après le glissement qui a piégé sous terre neuf mineurs. Selon le rapport d'expertise préliminaire cité par les médias turcs, les responsables de la mine n'ont pas pris les précautions nécessaires malgré la connaissance des fissures dans l'empilement de terre retirée de la mine à l'origine du désastre.

Six responsables arrêtés

Six responsables de la mine ont été mis en détention vendredi soir, avait annoncé plus tôt dans la journée le ministre turc de l'Energie.

«La mise en détention de six personnes a été décidée par le tribunal hier soir, tandis que deux employés ont été relâchés sous contrôle judiciaire», a affirmé le ministre turc de l'Energie Alparslan Bayraktar lors d'une conférence de presse samedi à Iliç, dans la province d'Erzincan, dans le nord-est de la Turquie, où le glissement de terrain est survenu.

Selon la presse turque, un ressortissant canadien de la compagnie Anagold qui exploite la mine d'or fait partie des responsables arrêtés. Basée à Denver et à Toronto, la société SSR Mining détient 80% des actions d'Anagold, tandis que 20% appartiennent à la compagnie turque Lidya.

Opérations en cours

Les opérations de sauvetage de neuf mineurs piégés, ralenties par le risque de nouveaux glissements de terrain, se sont intensifiées depuis vendredi soir, a également indiqué le ministre turc.

«Déblayer la masse de terre qui a couvert le lit de la rivière est une de nos priorités. (...) Nous voulons éviter tout risque de contamination des cours d'eau ou des eaux souterraines», a-t-il ajouté.

Une butte formée par un empilement de terre retirée de la mine a dévalé mardi comme une coulée de lave dans une vallée du secteur, couvrant une large superficie et laissant neuf mineurs piégés.

Selon des experts, la terre pourrait contenir du cyanure utilisé pour extraire l'or et représente un risque de pollution pour la région et l'Euphrate, le grand fleuve qui traverse la Turquie, la Syrie et l'Irak.

Employant 667 mineurs, la mine avait déjà fait la Une des journaux en 2022 après une fuite de cyanure, incitant les autorités à suspendre brièvement ses opérations. Elle avait rouvert après le paiement d'une amende, ce qui avait provoqué un tollé de l'opposition.

ATS