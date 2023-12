Rétro: ces célébrités qui ont tiré leur révérence en 2023

Nombreuses sont les personnalités qui nous ont quittés durant l'année écoulée. Hommage non exhaustif aux disparus de 2023, qui ont marqué l'histoire suisse et internationale.

17 janvier: Soeur ANDRE, née Lucile RANDON, 118 ans, doyenne de l'humanité

Soeur André a vécu jusqu'à 118 ans. AFP

Depuis plusieurs années, elle ne cachait pas une certaine lassitude: elle souhaitait «se retirer de cette affaire». Mais «le bon Dieu ne m'entend(ait) pas», confiait-elle à l'AFP qui l'avait longuement rencontrée en janvier 2022. La recette de sa longévité? «On dit que le travail tue, moi c'est le travail qui m'a fait vivre, j'ai travaillé jusqu'à 108 ans», racontait-elle.

3 février: Paco RABANNE, 88 ans, grand couturier franco-espagnol

Le couturier Paco Rabanne le 3 septembre 1995 à Paris AFP

On l'appelait "le métallurgiste de la mode". Le couturier était aussi connu pour ses créations et son talent que pour ses déclarations excentriques. En 1999, il avait par exemple annoncé dans l'un de ses livres la destruction de Paris par la chute de la station Mir en s'appuyant sur une lecture toute personnelle des prophéties de Nostradamus.

23 mars: Marion GAME, 84 ans, actrice

La comédienne Marion Game, le 17 juin 2017 à Monaco AFP

L'incontournable Huguette de la série "Scènes de ménages" n'apparaîtra plus aux cotés de son Raymond, alias l'acteur Gérard Hernandez. Si le succès télévisuel est arrivé sur le tard pour la comédienne, elle fut la voix française de nombre de personnages de séries, comme Phyllis Van de Kamp, la belle-mère de Bree, dans la série américaine «Desperate Housewives» ou celle de l'incroyable Lois, la mère des enfants terribles de la série «Malcolm».

19 avril: Moonbin, 25 ans, star de la K-pop

Le décès de Moonbin a déclenché une immense vague d'émotion chez ses fans. Imago

Derrière le glamour et les paillettes, l'industrie de la K-pop est réputée pour sa concurrence impitoyable, son manque de respect pour la vie privée des artistes, le harcèlement en ligne qu'elle génère et la pression permanente pour maintenir à tout prix une image impeccable. Moonbin, du groupe Astro, en a manifestement fait les frais, à l'instar d'autres artistes du milieu. Le chanteur a été retrouvé mort à son domicile dans le sud de Séoul.

24 mai: Tina Turner, 83 ans, chanteuse iconique établie en Suisse

La chanteuse Tina Turner est décédée à son domicile de Küsnacht (ZH). (archives) sda

Au cours de sa carrière entamée dans les années 1950 aux Etats-Unis, elle aura remporté huit Grammys, les récompenses de la musique américaine. Avec des tubes comme «Proud Mary» ou «The Best», l'artiste à la crinière blonde et au sourire ravageur a su enflammer les foules grâce à son jeu de scène explosif. La reine du rock'n roll est décédée à son domicile de Küsnacht, près de Zurich.

1er juin: Guillaume BATS, 36 ans, humoriste, atteint de la maladie des os de verre

Guillaume Bats en 2022. IMAGO/ABACAPRESS

Guillaume Bats était atteint de la maladie des os de verre et il est mort alors qu'il tournait en France pour roder son nouveau one man show «Inchallah». Tristes et choqués par sa disparition soudaine, de très nombreux humoristes et comédiens, comme Anne Roumanof ou Donel Jack's man, lui ont rendu hommage.

16 juillet: Jane BIRKIN, 76 ans, chanteuse et actrice franco-britannique, muse de Serge Gainsbourg

Jane Birkin était immensément populaire. Keystone

Intense émotion pour tous les fans du clan Gainsbourg: l'Anglaise préférée des Français, l'icône de mode, la voix teintée d'un délicieux accent, Jane Birkin s'est éteinte. Immensément populaire, sa disparition a ému le grand public. Ses obsèques, réservées à l'entourage familial et amical, ont tout de même été retransmises sur écran géant, pour que le public puisse s'associer au recueillement des proches.

1er août: Geneviève de FONTENAY, 90 ans, «la dame au chapeau», figure du concours Miss France

Geneviève de Fontenay dans son appartement de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) le 27 octobre 2020

Emblématique «Miss des Miss», voilà une femme qui ne manquait ni de caractère, ni de mordache. Elle avait claqué la porte du concours Miss France pour divergences de vues en 2010. Défendant une image conservatrice de la féminité, elle avait progressivement été ostracisée. Selon ses dernières volontés, Geneviève de Fontenay a été inhumée dans l’intimité de la famille au Cimetière parisien d’Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, le 8 août dernier.

15 septembre: Fernando BOTERO, 91 ans, peintre et sculpteur colombien

Le peintre colombien Fernando Botero en 2017. KEYSTONE

Célèbre pour ses personnages aux formes voluptueuses, il était considéré comme l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Son oeuvre, de plus de 3000 tableaux et 300 sculptures, démontre son insatiable appétit de créer. La seule idée d'abandonner les pinceaux «me terrorise plus que la mort», disait-il.

28 octobre: Matthew PERRY, 54 ans, acteur connu pour son rôle de Chandler dans «Friends»

L'acteur Matthew Perry, retrouvé mort à son domicile à Los Angeles, pose le 1 août 2010 à Bervely Hills

Dans le monde entier, les fans de la série «Friends» sont sous le choc. «Chandler Bing» ne fera plus de plaisanteries. L'acteur luttait depuis des années contre son addiction aux analgésiques et à l'alcool. Il avait fréquenté des cliniques de réadaptation à plusieurs reprises. Agé de 54 ans, Matthew Perry a été retrouvé inconscient le 28 octobre par son assistant dans un jacuzzi à son domicile de Los Angeles. Depuis, les analyses des médecins-légistes ont montré que sa mort a été causée par «les effets aigus» d'une prise de kétamine.

19 novembre: Rosalynn CARTER, 96 ans, ancienne première dame des Etats-Unis

Rosalynn Carter témoigne devant la sous-commission sénatoriale de la santé le 15 mai 1979 pour faire pression en faveur de la loi sur les systèmes de santé mentale. Cette loi a été adoptée en septembre 1980. imago images/Everett Collection

Rosalynn Carter s'est impliquée dans les campagnes et le parcours politique de son mari, jusqu'à participer «aux réunions de cabinet et aux principaux briefings» lorsqu'il était président entre 1977 et 1981, selon le site officiel de la Maison Blanche. Elle venait de rejoindre son époux (99 ans) en soins palliatifs lorsqu'elle s'est éteinte. Jimmy carter a assisté aux funérailles de sa femme à Atlanta.

3 décembre: Léonard GIANADDA 88 ans, mécène valaisan

En 2018, Léonard Gianadda annonçait publiquement se battre contre un cancer. sda

Celui dont on se souviendra comme d'un grand homme -dans tous les sens du terme- laisse à Martigny (VS) une fondation à la renommée internationale, ayant exposé les oeuvres d'illustres artistes comme Picasso, Van Gogh ou Rodin. Le Valaisan l'avait créée en mémoire de son frère Pierre, décédé des suites d'un accident d'avion. Le mécène souffrait d’un cancer des os depuis six mois.