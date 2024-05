Rêve de vacances brisé: des seniors floués par un hôtel à Paris

Un couple de retraités allemands, Claudia et Bernd Steiner, a vu son rêve de vacances à Paris s'envoler. Alors qu'ils avaient réservé une chambre pour 60 euros la nuit, l'hôtel a annulé leur réservation et exigé un prix exorbitant de 150 euros la nuit. Une pratique qui serait devenue courante à l'approche des Jeux olympiques d'été de 2024.

Depuis le début de l'année, le CEC a enregistré une augmentation significative des plaintes liées à des modifications ou des annulations de réservations pour les Jeux olympiques. dpa

zis/trad Marc Schaller

Le couple allemand, qui attendait avec impatience de se rendre dans la ville des lumières pour les Jeux olympiques d'été de 2024, a vu ses plans s'effondrer du jour au lendemain. Ayant déjà prévu un budget de 3000 euros pour leur séjour de dix jours, le couple s'est retrouvé face à une augmentation des prix inattendue, rendant leur voyage impossible.

«Nous avions réservé une chambre pour 60 euros la nuit», explique Claudia Steiner au journal «Focus». Leur enthousiasme est vite retombé lorsque l'hôtel a annulé leur réservation et a soudainement facturé près de trois fois le prix initial, soit 150 euros.

En plus de l'augmentation exorbitante du prix, le couple a également appris qu'il ne bénéficierait plus du parking et du petit-déjeuner inclus dans sa réservation initiale. De quoi définitivement les décourager.

Pratique illégale

L'hôtel a justifié ce changement par la forte demande pendant les jeux. Les coûts sont plus élevés et la demande a explosé, arguent-ils. Or, en agissant ainsi, les hôteliers violent la loi française en vigueur. En effet les augmentations de prix nécessitent le consentement du client, et les annulations ne sont permises que pour des motifs valables.

Le Centre européen des consommateurs (CEC) confirme l'ampleur de ce phénomène. Depuis le début de l'année, le CEC a enregistré une augmentation significative des plaintes liées à des modifications ou des annulations de réservations pour les Jeux olympiques.

Dans de nombreux cas, des erreurs de prix ou des erreurs techniques sont citées comme raisons, mais celles-ci ne sont pas valables. En cas d'annulation, l'hôtel est tenu de rembourser intégralement le montant payé.