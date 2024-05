Révélation de la fiche de salaire d'Emmanuel Macron

La fiche de salaire d'Emmanuel Macron pour janvier 2024 a été publiée, dévoilant un salaire net de 14'586,32 euros avant impôt pour son rôle de président de la République à temps complet. Ce document a été rendu public grâce à la persévérance journalistique du quotidien «Libération», qui a obtenu cette fiche après plusieurs mois de demande.

Le document ne précise pas le nombre d'heures de travail, notant simplement que Macron opère sous un régime de «temps complet». IMAGO/PanoramiC

Nicolas Barman

L'initiative de publication est le fruit du travail acharné d'un ancien journaliste engagé auprès de l'association« Ma Dada», une plateforme qui promeut l'accès aux documents administratifs pour le public.

Cette démarche met en lumière les difficultés souvent rencontrées pour accéder à des informations qui devraient être publiquement disponibles, soulignant une certaine réticence de l'administration à partager librement certains documents.

Macron à «temps complet»

Ce salaire, bien que connu dans les grandes lignes, n'avait jamais été aussi concrètement illustré. Cependant, certaines parties du bulletin restent non divulguées, limitant ainsi une compréhension complète du calcul des cotisations et du net à payer.

La fiche de salaire d’Emmanuel Macron a été publiée dans le journal «Libération», ce jeudi 16 mai. X - Xavier Berne

Composition du salaire présidentiel : Traitement de base

Le salaire de base est fixé à 12.457 euros, constituant la majeure partie de la rémunération. Indemnité de fonction : À cela s'ajoute une indemnité de fonction de 3.207 euros, justifiée par la complexité et les exigences du poste de Président de la République.

Indemnité de résidence

Le président bénéficie aussi d'une indemnité de résidence de 373 euros, basée sur un taux de 3%, qui vise à compenser les variations de coût de la vie en fonction de la localisation.

Ce chiffre situe le Président Macron dans une tranche salariale élevée, mais qui reste conforme aux normes établies pour les dirigeants de la cinquième plus grande économie du monde. Comparativement, ce salaire est en ligne avec ceux de ses prédécesseurs, ajusté aux variations économiques et inflationnistes au fil des années.

L'intérêt de cette publication dépasse la simple curiosité publique. Elle s'inscrit dans une démarche plus large de responsabilité et de transparence des élus, répondant à une demande croissante des citoyens pour plus de clarté dans la gestion des affaires publiques.

Top 5 des rémunérations des chefs d'État et de gouvernement: Singapour (Premier ministre) : Environ 1 610 000 euros – Singapour est souvent cité comme le pays ayant le chef de gouvernement le mieux payé du monde.

Hong Kong (Chef de l'exécutif) : Environ 570 000 euros – Cette rémunération reflète le statut de Hong Kong comme un important centre financier.

Suisse (Conseil fédéral) : Environ 455 000 euros – C'est le salaire pour chaque membre du Conseil fédéral, y compris le président.

Australie (Premier ministre) : Environ 360 000 euros – Le salaire reflète les responsabilités nationales et internationales.

États-Unis (Président) : Environ 353 000 euros – Bien que le président américain ait un salaire inférieur à certains autres dirigeants mondiaux, il bénéficie de nombreux avantages supplémentaires.

(Source wiki & AI) Une comparaison directe n'est pas totalement appropriée, car les pays en question possèdent des niveaux de richesse distincts.

Une récente enquête indique qu'une majorité de Français considère la transparence sur les rémunérations et les avantages des élus comme cruciale pour la démocratie. Elle renforce également l'engagement envers une gouvernance ouverte, un élément essentiel pour renforcer la confiance publique dans les institutions.