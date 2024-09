La proposition «inhumaine» de l'UDC sur l'asile, 13 milliards à économiser dans les cantons

Des prescriptions élevées de psychotropes dans les centres d'asile, des dommages environnementaux causés par le trafic plus importants que prévu et des cerfs qui mettent en danger la forêt font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations:

Centres d’asile: surprescription de psychotropes?

Dans les centres fédéraux d'asile, les psychotropes sont utilisés plus souvent qu'aucun autre groupe de médicaments, selon une enquête du Matin Dimanche. Dans le centre fédéral d’asile de Zurich, environ 600 boîtes de psychotropes ont été prescrites en 2023 pour 360 résidents, tandis qu'à Boudry, 300 boîtes ont été distribuées pour 480 personnes. Des médecins qui travaillent ou ont travaillé dans des centres fédéraux d’asile ont évoqué au journal des conditions de travail «insuffisantes au niveau médical». Les données ont en outre montré que l'analgésique métamizole était largement prescrit dans certains centres. Ce médicament est interdit dans plusieurs pays, y compris en Europe. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) défend la qualité des soins, mais reconnaît le besoin d’améliorer l’accès à des interprètes et la continuité des traitements médicaux.

Trafic: les coûts externes explosent à 26,7 milliards par an

Selon de nouveaux calculs de la Confédération, les dommages environnementaux causés par le trafic en Suisse sont largement plus élevés que ce que l’on avait supposé. Les coûts externes, qui reflètent les dommages causés par le trafic à l'environnement et à la santé, dépassent de 70% le calcul de 2021 et s'élèvent à 26,7 milliards de francs par an, écrit la NZZ am Sonntag. Le journal s'est appuyé sur des procès-verbaux internes du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. En chiffres absolus, le trafic routier motorisé pèse le plus lourd dans la balance: les coûts externes augmentent de 60%, passant de 10,8 milliards de francs à 17,3 milliards de francs, écrit le journal.

Nucléaire: un fossé se creuse entre les sexes et les partis

Selon un sondage de l’Institut LeeWas réalisé pour Tamedia, la majorité des personnes interrogées se sont prononcées en faveur de la construction de nouvelles centrales nucléaires. Une majorité de 53% des personnes interrogées se sont prononcées pour, et 43% contre, a écrit Le Matin Dimanche. Les résultats ont montré un fossé entre les sexes: les hommes (53%) sont nettement plus favorables à de nouvelles centrales que les femmes. Un clivage gauche-droite est également apparu: les écologistes sont les plus nombreux à s'y opposer avec 81% d’avis défavorables. À l’inverse, c’est dans le camp de l’UDC que se manifeste le soutien le plus massif (82%).

La pression des cerfs met en danger les forêts

La pression des cerfs sur les forêts suisses a considérablement augmenté et met en danger les forêts de demain, avertit Le Matin Dimanche. Selon les statistiques de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), la population de cerfs est passée en dix ans de 33’000 à 40’000. Les cerfs endommagent les jeunes arbres par l’abroutissement, la frayure et l’écorçage, provoquant des inquiétudes à l’échelle nationale, indique le journal. ForêtSuisse appelle à augmenter les contingents de chasse et à favoriser les prédateurs comme le lynx et le loup pour réguler ces populations.

L'UDC veut restreindre l'asile aux Européens

L'UDC ne veut plus accorder l'asile en Suisse qu'aux réfugiés européens. «Nous devons redéfinir le droit d'asile», a déclaré le président de l'UDC Marcel Dettling à la NZZ am Sonntag. Selon lui, la Suisse devrait se tourner vers «l'aide de voisinage en Europe lorsque les gens sont dans le besoin». La coprésidente du parti socialiste, Mattea Meyer, s'est dite «choquée» par cette idée, qu'elle juge «inhumaine», a-t-elle déclaré au journal. Le vice-président du PLR Andrea Caroni s'est prononcé en faveur d'une protection des personnes aussi proche que possible de leur pays d'origine. Mais la Suisse doit s'en tenir à sa Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme.

Les cantons pourraient économiser 13 milliards

Une nouvelle étude a identifié un potentiel d'économies de 13,1 milliards de francs dans les cantons. Rien que dans le domaine de l'éducation, il serait possible d'économiser plus de 5 milliards de francs, indique la « NZZ am Sonntag» sur la base de contrôle de l'efficacité réalisé par l'entreprise de conseil PWC et de l'Institut de hautes études en administration publique de l'Université de Lausanne. «Nous mesurons le potentiel d'amélioration d'un canton par rapport à tous les autres», a déclaré Nils Soguel, professeur de finances publiques à l'Université de Lausanne. Les résultats doivent servir de base de réflexion. Aucun canton n'exploitera tout son potentiel, a-t-il ajouté. L'étude devrait être publiée la semaine prochaine.

Mise en garde contre une pénurie de poulets

Le président de l'Association suisse des producteurs de volaille, Adrian Waldvogel, a mis en garde contre une pénurie de poulets. La demande augmente plus vite que la construction de nouveaux poulaillers, a déclaré M. Waldvogel à la NZZ am Sonntag. Cette année, la production nationale de poulet a augmenté de 6% jusqu'en août et les importations de 16%. Il n'est pas possible d'augmenter encore la productivité dans les poulaillers existants. Mais les coûts de construction de nouveaux poulaillers ont fortement augmenté. A cela s'ajoutent les oppositions et le manque de personnel qualifié. L'importation en provenance des pays européens devient également plus difficile, car la propre demande y est en hausse et les exigences accrues en matière de protection des animaux freinent la production, a déclaré M. Waldvogel.

