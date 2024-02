110 employés CFF blessés ou tués depuis début 2021

Un conseiller national chargé d'observer les élections en Azerbaïdjan qui se fait refouler à la frontière, les vues divergentes entre Viola Amherd et Thomas Süssli sur les finances de l'armée et Ueli Maurer qui revient à la charge sur le Covid font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations:

Amherd en désaccord avec Süssli

La ministre de la défense Viola Amherd et le chef de l'armée Thomas Süssli ne sont pas d'accord sur la situation financière de l'armée. La Valaisanne était favorable à l'idée que les moyens alloués à l'armée n'augmentent qu'après un certain délai, indique la NZZ am Sonntag qui a consulté un procès-verbal confidentiel de la réunion.

Viola Amherd aurait à plusieurs reprises dit qu'il n'y avait pas d'urgence devant les commissions de politiques de sécurité. Thomas Süssli estime lui que la capacité de défense de la Suisse est en danger.

L'Azerbaïdjan refoule un observateur électoral suisse

Les autorités d'Azerbaïdjan ont refusé l'entrée sur le territoire au conseiller national évangélique (PEV) Nik Gugger, alias Niklaus-Samuel Gugger. Des policiers ont confisqué son passeport et l'ont empêché d'entrer dans le pays, écrit le SonntagsBlick. Le parlementaire s'est rendu en Azerbaïdjan en tant qu'observateur électoral mandaté par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Les autres membres de la délégation ont pu entrer dans le pays. M. Gugger a pu retrouver son passeport après un vol vers la Turquie. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) interviendra auprès des autorités azerbaïdjanaises via les canaux diplomatiques. La raison du refus d'entrer sur le pays n'est à ce jour pas connue.

110 employés CFF blessés ou tués depuis 2021

Pas moins de 110 employés des CFF ont été blessés ou tués lors de leur service entre début 2021 et fin 2023. Huit collaborateurs sont morts au travail, indique le SonntagsBlick, qui a pu consulter des procès-verbaux de l'Office fédéral des transports. Des inattentions et des erreurs seraient en grande partie responsable de ces accidents, qui se sont produits principalement lors de travaux à proximité des voies, de manoeuvres ou de changement de marchandises. L'augmentation d'accidents serait due aux nombreux chantiers, selon les CFF. Un organe externe a été chargé de vérifier la sécurité après cinq accidents mortels survenus en 2022.

Maurer réitère ses propos polémiques sur le Covid

L'ancien conseiller fédéral Ueli Maurer assume et réitère ses propos sur le Covid, qui ont suscité une vive réaction deux semaines plus tôt. «Bien sûr qu'il y a eu une hystérie autour du Covid», réaffirme-t-il dans Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Le Zurichois se dit surpris du «tollé» suscité par ses propos tenus dans les titres du groupe Tamedia en janvier. Les critiques provenaient surtout des médias, selon l'ancien ministre des finances, qui dénonce un «réflexe anti-Maurer».

Des joueurs de GC avec un influenceur de l’islam radical

Un influenceur islamique radical a rencontré trois joueurs de l'équipe de football Grasshopper Club Zurich. «Ce fut un plaisir de faire ta connaissance mon frère!», ont écrit les joueurs Elmin Rastoder, Florian Hoxha et Meritan Shabani sous une photo publiée sur les réseaux sociaux les montrant aux côtés d'Abdul Wahab, indique la SonntagsZeitung. Cet Américain d'origine libanaise a plus d'un demi-million d'abonnés sur Youtube. L'homme s'inspirerait de l'influenceur américano-britannique Andrew Tate, soupçonné de traite d'êtres humains. Les footballeurs et le club n'ont pas souhaité réagir.

Une entreprise suisse a gagné des millions avec Signa

De nouveaux liens entre le groupe Signa et l'ancien chef de la division Commerce de Migros, Dieter Berninghaus, sont mis au jour. Ce dernier aurait présenté à Signa le chef de la société schwytzoise Retail Capital Partners. Cette dernière aurait depuis gagné plus de 135 millions d'euros en dix ans pour ses conseils auprès du groupe, écrit la SonntagsZeitung. Les titres Tamedia avaient déjà révélé en janvier que Dieter Berninghaus avait conseillé le groupe via l'entreprise de son épouse. Selon la SonntagsZeitung, on trouve de nombreuses références similaires sur le site internet de Signa et la biographie professionnelle de Dieter Berninghaus. Migros aurait mandaté un cabinet d'avocats externe pour examiner l'éventuelle présence de conflits d'intérêts.

clsi, ats