L'entreprise Versuni rappelle les batteries des aspirateurs sans fil à manche des séries Philips 2000 et Philips 3000. Un risque d'incendie a été détecté, annonce mercredi la Confédération.

Rappel batterie Philips Certaines batteries d'aspirateurs Philips 2000 et 3000 sont défectueuses et peuvent prendre feu, avertit la Confédération (illustation). Photo: sda Image des batteries Photo: Inspection fédérale des installations à courant fort L'un des modèles concernés Photo: Inspection fédérale des installations à courant fort

ATS

Une vulnérabilité a été identifiée au niveau du bloc-batterie. Un choc important dû à une lourde chute ou à une série de chutes plus légères peut entraîner une surchauffe de la batterie, qui est alors susceptible de prendre feu.

Sont concernés par le présent rappel les produits de type XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132 et XC3133, dont le numéro de série (inscrit sous la batterie) est compris entre 2328 et 2423 (VC3991A-P-J-H et XV1633).

Les consommatrices et les consommateurs doivent cesser immédiatement d'utiliser l'aspirateur et le retirer du point de charge. Ils sont ensuite priés de poser l'aspirateur sur le sol, de le mettre en marche et de le laisser tourner sans interruption, jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée et que l'appareil cesse de fonctionner.

La batterie peut alors être retirée, placée dans un sac en plastique et rangée à l'abri de l'humidité, de la chaleur et du feu. Il est important de la remplacer aussi rapidement que possible ou de la déposer dans un centre de recyclage. Les consommatrices et les consommateurs sont invités à s'enregistrer sur le site Internet de Philips afin d'obtenir gratuitement une batterie de rechange.

nipa, ats