Il récupérait l'eau de pluie et s'est protégé sous un sac de couchage en poils de chameau: Mikhaïl Pitchouguine, retrouvé vivant après 66 jours de dérive à bord d'un canot gonflable dans l'Extrême-Orient russe, a raconté mercredi son calvaire depuis son lit d'hôpital.

«Le survivant est dans un état sérieux, amaigri, mais conscient», a indiqué à Ria Novosti Alexeï Arykov, le capitaine du bateau de pêche l'ayant sauvé. KEYSTONE

ATS

Mikhaïl Pitchouguine, 46 ans, a été retrouvé lundi par un navire de pêcheurs appelé «Ange» dans les eaux de la mer d'Okhotsk, près de la péninsule du Kamtchatka, environ deux mois après être parti en voyage sur un bateau avec son frère et son neveu de 15 ans, qui eux sont morts.

Hospitalisé dans la ville de Magadan, M. Pitchouguine a pu parler brièvement aux journalistes mercredi depuis sa chambre d'hôpital. Pâle, mais souriant, il a raconté d'une voix faible quelques détails de son quotidien en canot à la dérive.

«Avec l'aide du Dieu, comment cela pourrait être autrement?», dit Mikhaïl Pitchouguine, dans une vidéo diffusée par la télévision russe. «Je récupérais de l'eau de pluie» pour survivre, explique-t-il, en faisant l'éloge de son sac de couchage en poils de chameau qui l'a aidé à se réchauffer.

«Il est mouillé (...), mais on peut se mettre en dessous, bouger un peu, et on a un peu plus chaud», a-t-il raconté, en affirmant «n'avoir pas de choix» sauf rester en vie: «J'ai ma mère à la maison, ma fille...»

«Miracle»

La vice-présidente du gouvernement de la région de Magadan, Tatiana Savtchenko, a qualifié l'état du rescapé comme «satisfaisant» et affirmé à la presse que les autorités locales allaient financer le retour de M. Pitchouguine chez lui. Mikhaïl Pitchouguine travaillait comme chauffeur sur l'île de Sakhaline et a invité son frère et son neveu à lui rendre visite, selon le tabloïd Komsomolskaïa Pravda, citant des membres de la famille.

«C'est une sorte de miracle», a commenté mardi auprès du même média l'épouse du rescapé, Ekaterina, estimant que le surpoids de son mari a pu le sauver. «Il pesait autour de 100 kilogrammes», a-t-elle dit, alors que la télévision russe affirme que l'homme pèse désormais 50 kg.

Les trois infortunés ont pris le large le 9 août à bord d'une petite embarcation gonflable. Ce n'est que le 14 octobre que le bateau a été retrouvé en mer d'Okhotsk, à quelque 1000 km de leur point de départ. Une enquête a été ouverte pour violation des règles de transport maritime qui a entraîné par imprudence la mort de deux personnes.

