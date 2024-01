Le puissant séisme qui a ébranlé le centre du Japon le 1er janvier a fait au moins 161 morts, selon un nouveau décompte annoncé lundi matin par les autorités locales. Cent trois personnes sont toujours portées disparues.

Le tremblement de terre de magnitude 7,5 a ravagé le 1er janvier la péninsule de Noto, au bord de la mer du Japon, sur la côte occidentale de l'archipel nippon. sda

Le tremblement de terre de magnitude 7,5 a par ailleurs fait quelque 560 blessés, selon un communiqué du département d'Ishikawa, le plus touché par la catastrophe.

Le séisme, suivi de centaines de répliques, a provoqué l'effondrement de bâtiments et de routes, et a aussi déclenché un tsunami, des vagues de plus d'un mètre de hauteur s'abattant sur la côte de la péninsule de Noto, une étroite bande de terre d'une centaine de kilomètres de long s'étirant dans la mer du Japon. La secousse a été ressentie jusqu'à Tokyo, à 300 kilomètres de distance.

Chutes de neige

Les milliers de secouristes venus de tout le Japon, qui continuent à explorer les décombres à la recherche de corps, doivent composer lundi avec la neige qui s'est abattue sur la péninsule de Noto, se déposant en couches de plus de 10 centimètres par endroits.

De nouveaux glissements de terrain dus aux précipitations sont à craindre et le verglas devrait encore compliquer la circulation sur les voies endommagées par le séisme, ont prévenu les autorités.

Les services de secours poursuivent également leurs efforts pour atteindre les personnes isolées en raison des routes endommagées par le séisme, et leur acheminer vivres et équipements. Quelque 29'000 personnes étaient réfugiées dimanche dans 404 abris gouvernementaux, selon le département d'Ishikawa.

Ce séisme est le premier à causer la mort de plus de 100 personnes au Japon depuis le tremblement de terre ravageur de Kumamoto (sud-ouest) qui a fait 276 morts en 2016.

L'archipel est hanté par le souvenir du terrible séisme de magnitude 9,0 suivi d'un tsunami géant en mars 2011 sur ses côtes nord-est, une catastrophe qui a fait quelque 20'000 morts et disparus. Ce désastre avait aussi entraîné l'accident nucléaire de Fukushima, le plus grave depuis celui de Tchernobyl en 1986.

