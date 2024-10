Le nombre de blessés n'est pas encore connu (cliché symbolique/Keystone archives). ATS

Au moins sept personnes ont été tuées samedi dans l'effondrement d'une passerelle sur un quai où une foule était réunie pour des célébrations à Sapelo Island en Géorgie, dans le sud-est des Etats-Unis. Au moins vingt personnes sont tombées dans l'eau.

«A l'heure actuelle, le nombre de victimes est de sept et le nombre de blessés n'est pas encore connu», ont indiqué dans un communiqué les autorités de Géorgie.

La foule était réunie sur le quai où accostent les ferries qui relient cette île, très proche de la côte Atlantique, au continent pour un événement de la petite communauté Gullah Geechee, des descendants de peuples africains réduits en esclavage dans les plantations côtières du sud-est des Etats-Unis.

Une «tragédie»

«Ce qui aurait dû être une célébration joyeuse de la culture et de l'histoire Gullah Geechee s'est transformé en tragédie», s'est désolé le président américain Joe Biden, cité dans un communiqué de la Maison-Blanche. Remerciant les secouristes, il a affirmé que son équipe resterait en contact avec les autorités locales et se tiendrait «prête à fournir toute aide nécessaire».

Le gouverneur de Géorgie Brian Kemp a lui aussi exprimé ses condoléances aux familles des victimes sur le réseau social X (ex-Twitter), ajoutant que les secours étaient toujours sur place. Une enquête est en cours, ont précisé les autorités locales.

Isolés sur des confettis de terre et de mangroves essaimés le long de l'océan, les ancêtres des Gullah Geechee se sont appuyés sur les ressources de la terre et de la mer. Ils ont créé leur propre culture, nourrie par leur origine, et même une langue créole.

