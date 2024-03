Les automobilistes vaudois de 70 ans et plus peuvent bénéficier d'un demi-jour gratuit consacré à la prévention routière. Les ateliers pratiques et théoriques visent à leur permettre de gagner en confiance et en sécurité, indiquent mercredi l'Etat de Vaud, la Police cantonale et le TCS Vaud.

L'objectif de ces ateliers de conduite pour seniors est de leur permettre de gagner en confiance comme en sécurité sur la route et de les aider à prendre conscience de l'évolution de leurs compétences (photo symbolique). ATS

ATS

Les cours seront donnés les 10 et 11 juin ainsi que les 9 et 10 octobre sur le circuit du TCS de Cossonay, précise leur communiqué commun. «Initiés en 2017, et proposés gratuitement, ces ateliers théoriques et pratiques rencontrent à chaque fois un grand succès. Ils affichent, en effet, complet chaque année», soulignent les trois partenaires. Le nombre de places est limité et la participation se fait sur inscriptions.

Les personnes âgées peuvent s'exercer à divers types de manoeuvre et à des exercices de freinage. La partie théorique porte sur des règles de circulation ainsi que sur des aspects juridiques et médicaux. Les participants à ces huit demi-journées doivent se présenter avec une voiture immatriculée.

«L'objectif est de permettre aux seniors de gagner en confiance comme en sécurité sur la route et de les aider à prendre conscience de l'évolution de leurs compétences», notent encore les organisateurs.

www.vd.ch/san-seniors

sj, ats