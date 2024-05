Les services de protection de la faune du Sri Lanka ont découvert dimanche sept cadavres de jeunes éléphants. Ceux-ci se seraient noyés après des inondations dues à la mousson dans l'est du pays, a indiqué un responsable régional.

La carcasse d'un éléphant sauvage, qui se serait noyé après le début de la mousson du sud-ouest, à Dimbulagala, à 250 kilomètres (156 miles) au nord-est de Colombo, le 26 mai 2024. - Les autorités sri-lankaises chargées de la protection de la faune ont découvert dimanche sept carcasses de jeunes éléphants dont on pense qu'ils se sont noyés, ce qui constitue la plus importante perte d'animaux en cinq ans. AFP

ATS

«Les villageois nous ont alertés de la noyade de trois jeunes éléphants hier soir, mais lorsque nous sommes allés dans cette zone marécageuse, nous en avons trouvé quatre autres», a précisé le responsable.

Des autopsies seront pratiquées sur les sept carcasses lundi, mais les premiers éléments de l'enquête préliminaire suggèrent que les animaux se sont enlisés dans le marais et se sont noyés, alors que leur habitat – à Dimbulagala, à environ 250 kilomètres au nord-est de la capitale Colombo – a été inondé par des pluies de mousson.

En 2019, sept éléphants sauvages avaient été retrouvés morts dans la province sri-lankaise du Centre-Nord. Un an plus tôt, en 2018, sept autres s'étaient noyés non loin de Dimbulaga.

Le Sri Lanka abrite un peu plus de 7000 éléphants sauvages, selon les dernières données officielles.

