Ses parents meurent d'une tumeur au cerveau à 7 semaines d'intervalle

En Angleterre, une jeune fille a perdu ses deux parents en l'espace de sept semaines à cause d'une tumeur cérébrale maligne.

Ali, tout comme son mari, est décédée d'une tumeur cérébrale maligne. GoFundMe

zis/trad Marc Schaller

En l'espace de sept semaines seulement, Ali (49 ans) et Steve (50 ans), de Bury St Edmunds dans le Suffolk en Angleterre, ont tous deux perdu leur combat contre des tumeurs cérébrales malignes. Ils laissent derrière eux leur fille de 13 ans orpheline.

Cette tragique histoire a commencé lorsque Ali a succombé à sa tumeur cérébrale le 24 août 2023. Sept semaines plus tard, le 13 octobre 2023, Steve a également perdu son combat contre la maladie, comme le rapporte le «Daily Mail».

La nouvelle du décès des parents a choqué non seulement leurs amis et leur famille, mais a également laissé la question de l'avenir de la jeune fille en suspens. Le neveu de Steve, Ben Brown, s'est exprimé dans le journal, ému par cette perte soudaine: «Avant que mon oncle ne tombe malade, il n'y avait aucun signe avant-coureur. Il était en forme et en bonne santé.»

La famille, les amis et les collègues ont maintenant décidé de transformer cette tragédie en une action positive: grâce à une collecte de fonds et à une randonnée à vélo de 450 kilomètres de Bury St Edmunds à Cullompton, ils veulent sensibiliser au sous-financement de la recherche sur les tumeurs cérébrales et collecter 5 000 livres pour la recherche.