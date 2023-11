En Chine, les autorités routières ont déployé une méthode unique pour combattre la fatigue nocturne des conducteurs sur l'autoroute Qingdao-Yinchuan : des spectacles de lumière laser! Juste impressionnant...

Les autorités chinoises ont mis en place une approche singulière pour contrer la fatigue nocturne des conducteurs : l'utilisation de lasers.

Des automobilistes ont enregistré une scène lumineuse surréaliste se déroulant au-dessus d'une longue portion de l'autoroute dans le nord du pays.

Des lumières rouges, bleues et vertes en continu

Ces faisceaux de couleurs vives sont conçus pour maintenir les conducteurs éveillés, bien que certains puissent les percevoir comme une source de distraction. Cette initiative a été rendue publique grâce à une vidéo virale partagée sur X.

Les lasers sont montés sur des structures de signalisation en surplomb de la route et alternent entre des lumières rouges, bleues et vertes en continu. Ils ne clignotent pas, ne sont pas dirigés directement vers les véhicules, et ne présentent pas de danger particulier.

Fatigue au volant : les recommandations

Conformément aux recommandations des professionnels de la sécurité routière, toute personne se sentant somnolente devrait s'abstenir de prendre le volant. La consommation de boissons contenant de la caféine ou des stimulants peut donner un faux sentiment de sécurité.

Il est possible d'expérimenter des , où l'on perd brièvement conscience pendant quelques secondes avant de se réveiller. Si la conduite est inévitable, la sieste ou «micro-siestes» sont des options à privilégier.