Ils ne sont pas près d'oublier leur «stress»: confrontés à un marché immobilier grippé pour vendre leur bien, Nicolas Dufloux et son épouse ont cru tout perdre à l'échéance de leur prêt relais, ce super découvert bancaire permettant d'acheter un logement avant d'avoir vendu.

Marché de l’immobilier : un couple s’est fait peur à Lille en France (image d’illustration). imago images/Andia

C'était l'année dernière, ce cadre en logistique de 31 ans et son épouse, conseillère emploi, sans enfants avaient pour projet de revendre leur appartement en métropole lilloise pour une maison à Marcq-en-Barœul.

Pour faciliter leur projet, ils ont contracté un prêt relais. Dans ce mécanisme, la banque avance un pourcentage du prix estimé du bien à vendre, souvent autour de 70%, afin de financer l'achat d'un nouveau bien. Après l'achat, l'emprunteur a jusqu'à deux ans pour vendre son ancien logement et rembourser.

En 2023 ce mode de financement représentait 7,1% des demandes de crédits immobiliers, selon l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui supervise banques et assurances. En juillet, la part a même atteint 8%, un record depuis au moins 11 ans.

Inquiétude

Seulement voilà, les mois passent et le couple lillois déchante. Leur appartement mis en vente à plus de 200.000 euros ne trouve pas preneur, et d'expertise en réexpertise, son prix est revu à la baisse.

L'inquiétude dure jusqu'aux fêtes, quand le couple apprend qu'il est finalement vendu 185.000 euros -- trois mois avant l'échéance de leur prêt relais.

«L'annonce de la vente de notre appartement, c'était notre cadeau de Noël», se souvient Nicolas Dufloux qui n'oublie pas «les moments de stress» avant cette vente, avec le risque de devoir quitter leur nouvelle maison et la vendre pour rembourser le prêt relais arrivé à échéance.

De son expérience, ce Lillois ne peut que conseiller aux candidats de «bien observer comment le marché évolue», «bien faire estimer son bien», et «s'assurer qu'il couvre le nouvel achat».

«Secundo accédants»»

Les taux des prêts relais ont grimpé parallèlement à ceux des prêts immobiliers classiques, dépassant désormais 5% en moyenne selon la Banque de France en mars 2024.

Des dossiers de prêts relais, l'agence lilloise de NDFI Crédit, branche courtage de Square Habitat, le réseau d'agences immobilières du Crédit Agricole, en a toujours une dizaine d'ouverts.

Le profil de ces «secundo accédants» n'a pas changé - ils ont en général entre 35 et 50 ans et «ont envie de changer de maison, d'acheter mieux, plus grand», explique Charlotte Baillet, directrice de cette agence.

En revanche, autre source de stress pour les vendeurs, les banques sont plus exigeantes pour accorder des prêts relais, d'autant que depuis un an et demi, le marché «s'est retourné».

Juste après le Covid, «on était sur un marché de vendeurs qui étaient les maîtres du jeu», avec des demandes affluant «sur tout le secteur du Touquet, de la Cote d'Opale, Wimereux, etc. Des Parisiens, des Belges achetaient sans même visiter.»

Un marché d'acquéreurs

Aujourd'hui «on est sur un marché d'acquéreurs, il y a énormément de vendeurs», et les ventes prennent plus de temps. Quand le prêt est refusé, les candidats, déçus, accusent les banques d'être «trop frileuses», déplore un cadre bancaire de la métropole lilloise interrogé par l'AFP sous couvert de l'anonymat.

«Si on ne prêtait plus d'argent, on serait morts», rappelle-t-il, soulignant que les banquiers craignent aussi de «mettre nos clients dans l'embarras.»

Selon les critères du Haut conseil de stabilité financière (HCSF), le taux d'effort des emprunteurs, c'est-à-dire le ratio des charges d'emprunt sur leur revenu, ne doit pas excéder 35%.

Pour l'emprunteur «il doit rester de l'argent pour les petits plaisirs, sorties, vacances. Cela ne sert à rien d'être dans la maison de vos rêves si vous devez manger des pâtes tous les jours», souligne ce banquier.