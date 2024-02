Singapour a révélé mardi avoir accordé une subvention à la chanteuse américaine Taylor Swift pour qu'elle s'y produise. La cité-État est la seule étape en Asie du sud-est de la star planétaire de la pop lors de sa tournée The Eras.

Les bénéfices de la tournée de Taylor Swift sont estimés à 2 milliards de dollars (archives). ATS

Dans un communiqué commun, le ministère de la culture et l'office de tourisme de Singapour ont indiqué que les autorités avaient travaillé directement avec les organisateurs de la tournée pour mettre au point les modalités de cet événement.

La semaine dernière, le premier ministre thaïlandais, Srettha Thavisin, avait affirmé que la cité-Etat avait conclu un accord d'exclusivité avec Taylor Swift afin qu'elle ne se produise qu'à Singapour dans la région du sud-est asiatique.

Les autorités de Singapour se sont refusé à révéler le montant de la subvention et n'ont pas indiqué si un accord d'exclusivité avait été conclu, s'abritant derrière la confidentialité des contrats d'affaires.

Six concerts à Singapour

Elles ont souligné que les concerts de la chanteuse devraient «générer des bénéfices significatifs pour l'économie de Singapour».

Un vétéran de l'industrie du spectacle, qui n'a pas souhaité être nommé, a expliqué à l'AFP qu'il «n'était pas inhabituel de demander» des contrats d'exclusivité, mais qu'il «n'était pas si habituel que des artistes accèdent à cette demande».

Après la pandémie de Covid-19, Singapour a attiré de nombreux artistes d'envergure internationale, dont le groupe sud-coréen féminin de K-pop Blackpink, les chanteurs et musiciens britanniques Harry Styles et Ed Sheeran et le groupe pop rock britannique Coldplay.

Taylor Swift doit donner au début mars six concerts à guichets fermés au stade national de Singapour, où plus de 300'000 spectateurs sont attendus.

Après Singapour, la chanteuse poursuivra sa tournée en Europe. Les bénéfices de cette tournée sont estimés à la somme astronomique de 2 milliards de dollars.

ATS