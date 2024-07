Six étrangers retrouvés morts dans une chambre d'hôtel de Bangkok

Les corps sans vie de six étrangers ont été découverts dans une chambre d'un hôtel du centre touristique de Bangkok, a indiqué mardi à l'AFP un responsable de la police thaïlandaise.

Des officiers de police se tiennent devant l'hôtel Grand Hyatt Erawan à Bangkok, Thaïlande, mardi 16 juillet 2024. La police a déclaré qu'un certain nombre de personnes ont été retrouvées mortes mardi dans l'hôtel de luxe du centre de Bangkok et que l'on soupçonne un empoisonnement. (AP Photo/Chatkla Samnaingjam) KEYSTONE

AFP Megane Bochatay

La cause de leur décès serait en lien avec «une substance toxique», et non une fusillade, comme des médias l'ont évoqué dans un premier temps, a précisé cette source policière qui a requis l'anonymat.

Les victimes -- trois hommes et trois femmes -- sont vietnamiennes, et deux d'entre elles possédaient également la nationalité américaine.

Certaines d'entre elles étaient venues en Thaïlande pour la première fois, d'après cet officier.

Le Premier ministre Srettha Thavisin s'est rendu sur place vers 21H00 (14H00 GMT).

Le personnel de nettoyage a découvert en fin d'après-midi les corps inanimés des clients qui devaient partir dans la journée, a indiqué aux journalistes Thiti Sangsawang, de la police métropolitaine.

«L'examen préliminaire n'a révélé aucune blessure liée à des coups ou un vol. Nous devons encore découvrir les motifs», a-t-il déclaré.

«Ce que nous savons maintenant, c'est que les victimes ne sont pas mortes d'un suicide, mais de l'acte de quelqu'un d'autre», a-t-il assuré.

Les faits se sont déroulés au Grand Hyatt Erawan Bangkok, un hôtel de luxe situé dans le quartier central de Ratchaprasong, prisé des visiteurs pour le temple Erawan et les centres commerciaux.

Un centre commercial de ce district a été le théâtre d'une fusillade en octobre, lorsqu'un adolescent de 14 ans a tué trois personnes.

Le tourisme représente un secteur clé de l'économie thaïlandaise, et le gouvernement multiplie les initiatives pour attirer les visiteurs, dans un contexte de croissance atone depuis la pandémie.

Les autorités essayent notamment d'améliorer l'image du royaume, parfois associé aux arnaques et à l'insécurité.

