Six hameaux tessinois dans le haut du Val Maggia restaient privés d'eau et d'électricité lundi matin, après les violentes intempéries du week-end. Des hélicoptères se chargeaient d'acheminer de l'eau dans ces zones coupées du monde.

Les hameaux de la commune de Lavizzara ont payé un très lourd tribut aux intempéries. ATS

Les hameaux de Menzonio, Brontallo, Prato Sornico, Peccia, Piano et Veglia, qui comptent en tout quelques centaines d'habitants et forment la commune de Lavizzara, étaient sans toujours sans eau courante ni électricité lundi matin, une situation qui dure depuis samedi, ont indiqué les autorités tressinoises.

Un peu plus bas dans la vallée, les villages de Cevio, Bignasco et Cavergno n'avaient pas d'eau potable, mais tout de même de l'eau courante et de l'électricité.

Points de contact radio

Pour faciliter les secours, l'état-major tessinois de crise a invité toute la population à réduire au minimum ses déplacements et à s'abstenir de chercher à se rendre dans les zones les plus touchées.

Pour que les habitants des zones sinistrés puissent communiquer avec l'extérieur, la police a par ailleurs installé à Fusio, Pecci et San Carlo des points de contact radio.

Elle a pris contact avec la population qui n'a plus de réseau mobile pour l'informer de l'existence de ces «spots».

