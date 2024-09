Six membres du groupe d'extrême droite «Junge Tat» ("Action jeune") sont condamnés par ordonnance pénale par le Ministère public du canton de Zurich notamment pour infraction à la loi sur les explosifs, discrimination raciale et contrainte. Ils écopent de peines pécuniaires allant de 100 à 180 jours-amende et d'amendes.

ATS

Les enquêtes ont permis de mettre au jour de nombreux délits, a indiqué lundi le Ministère public zurichois. Il s'agit de discrimination raciale, d'atteinte à la liberté de croyance et de culte, de violation de la paix publique, d'infraction à la loi sur les explosifs, de contrainte, de dommages à la propriété, de violation de domicile et d'écoute et d'enregistrement de conversation d'autrui.

Les enquêtes pénales ont été menées après les actions de membres de «Junge Tat» contre un événement au cours duquel des drag-queens lisaient des livres à des enfants à la Maison de la danse en octobre 2022 et les actions perturbatrices pendant un service religieux de la Pride le 19 juin 2022, dans les deux cas à Zurich, précise le Ministère public.

Les ordonnances pénales ne sont pas encore entrées en vigueur. L'enquête pénale contre deux autres membres de «Junge Tat» n'est pas encore terminée. La présomption d'innocence s'applique jusqu'à la clôture définitive de la procédure, souligne le Ministère public.

me, ats