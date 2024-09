La conseillère d'Etat vaudoise Nuria Gorrite a procédé vendredi à la soudure des rails du futur tram lausannois. Une cérémonie a été organisée pour accompagner cet acte symbolique, qui lance le compte à rebours avant la mise en service prévue en 2026.

La conseillère d'Etat vaudoise Nuria Gorrite a procédé vendredi à la soudure symbolique des rails du futur tram lausannois. ATS

La soudure a été effectuée à Prilly, à la jonction des travaux entre le secteur Ouest et le secteur Est, en présence des représentants des communes de Lausanne, Prilly, Renens et Crissier ainsi que de plusieurs invités. Cette opération de soudure sera désormais répétée 1600 fois sur l'entier de la ligne, qui transportera quelque 13 millions de voyageurs par année entre Lausanne-Flon et Renens-Gare.

Citée dans un communiqué, Nuria Gorrite a parlé de cet événement comme d'un «signe de reconnaissance pour les équipes de projet et les ouvriers qui sont engagés au quotidien sur ce chantier». Selon la ministre en charge des infrastructures, cette soudure initiale constitue aussi «le symbole d'une ligne de tramway que la population pourra bientôt emprunter comme un trait-d’union au coeur de l'agglomération lausannoise.»

Calendrier tenu

Alors qu'il reste deux ans de travaux, les Transports publics de la région lausannoise (tl) relèvent que «le calendrier général est tenu» sur les 4,6 kilomètres de la ligne. Si les opérations de déplacements de conduites et services souterrains sont en cours dans le secteur du Flon à Lausanne et que la voie est déjà posée et visible du côté de Renens, d'autres tronçons voient les bases des futures stations émerger comme à Prélaz-les-Roses. A certains carrefours routiers, la structure définitive du tram est réalisée.

La livraison des premières rames est programmée pour le début de l'été 2025. A la mise en exploitation, la flotte comptera 10 rames de 45 mètres de long et de 2,65 mètres de large, d'une capacité de 300 places dont 80 places assises.

Pour les stocker et les entretenir, les tl disposeront d’un garage-atelier entièrement dédié, situé dans la continuité du dépôt bus des tl à Perrelet-Renens. Les travaux d'équipement intérieurs sont en cours afin que le bâtiment soit fonctionnel à la livraison des deux premières rames.

80 postes à pourvoir

Les tl relèvent aussi qu'environ 80 postes de travail sont en cours de création pour pouvoir exploiter le tram, dont la moitié pour la conduite.

Parallèlement, les tl préparent les conditions sécuritaires nécessaires à l'arrivée du tram, sachant notamment que celui-ci aura la priorité sur tous les autres modes de déplacements, y compris les piétons. Une campagne de sensibilisation sera déployée dès l'an prochain, puisque les premiers trams circuleront déjà pour des phases de tests et d'homologation sur certains tronçons.

