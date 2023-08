Le week-end dernier, des pompiers d'autres cantons sont venus prêter main-forte à leurs collègues valaisans qui luttaient toujours contre l'incendie au-dessus de Bitsch. Leur tâche principale a consisté à détecter les feux couvants et à les combattre.

Les pompiers valaisans ont pu compter sur les soutiens de leurs collègues d'autres cantons dans leur lutte contre l'incendie qui sévit au-dessus de Bitsch (archives). ATS

Pendant trois jours, des équipes de pompiers des cantons de Berne, Zurich, du Tessin, de Glaris, Lucerne et Bâle sont intervenues, ont indiqué mardi les Etats-majors de conduite des communes de Bitsch et Riederalp. En tout, ils ont fourni 165 jours-hommes. D'autres renforts, de presque tous les cantons, ont en outre promis leur soutien et été affectés à la réserve.

Chaque formation d'intervention (5 à 6 pompiers) a été soutenue par un guide connaissant les lieux et par un assistant de vol. Les interventions vont maintenant être évaluées et les enseignements tirés seront diffusés dans toute la Suisse.

fach, ats