Stéphane Plaza sort du silence avec une publication énigmatique

Accusé de violences conjugales, Stéphane Plaza a décidé de briser le silence sur Instagram. L'animateur phare d'M6, visé par une enquête ouverte après les accusations de deux ex-compagnes, s'est fendu d'un message énigmatique teint d'optimisme.

L'agent immobilier conteste formellement toutes les accusations portées contre lui (image d'archives). IMAGO/PanoramiC

«Les circonstances de la vie nous apprennent à devenir attentif au moindre signe qui se présente à nous…. Parfois ces signes sont connotés de sens et sont limpides…. D’autres peuvent être abstraits, mais leur finalité est identique! Ces signes nous aident à tenir bon et à garder espoir!», écrit Stéphane Plaza, joignant à son message une photo sur laquelle on le voit tenir un trèfle à quatre feuilles.

Et d'ajouter: «Reste fort car les choses vont s'arranger. Le temps est peut-être orageux, mais il ne peut pas pleuvoir pour toujours…»

Pour rappel, dans une enquête diffusée en septembre, le site d'information Mediapart, s'appuyant sur les témoignages de trois des anciennes compagnes de l'animateur, expliquait avoir «réuni de nombreux éléments et récits témoignant de maltraitances exercées par l'agent immobilier popularisé par M6 sur trois de ses compagnes: humiliations, menaces, violences verbales et, pour deux d'entre elles, physiques».

De son côté, l'agent immobilier conteste formellement toutes les accusations portées contre lui. Ses avocats avaient alors dénoncé «des accusations diffamatoires et injurieuses».

Son message laisse penser qu'il semble assez optimiste quant à l'issue de cette affaire...