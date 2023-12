Deux hommes ont été interpellés à Strasbourg après la saisie de 800 mortiers, a annoncé mercredi la police. La vente des feux d'artifice, très prisés en Alsace au moment du Nouvel An, est strictement encadrée.

Les autorités de Strasbourg et des communes environnantes ont interdit les feux d'artifices du 4 décembre au 3 janvier 2024 (Photo d'illustration). ATS

Les deux hommes ont été arrêtés alors qu'ils étaient en train de décharger «de leur véhicule des cartons portant des inscriptions connues des policiers», a indiqué sur X (anciennement Twitter) la police du Bas-Rhin.

Selon le quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA), la saisie a été faite lundi dans le quartier populaire de Hautepierre.

6400 détonations

«Lors du contrôle, les cartons s'avèrent contenir 800 mortiers», plus précisément des «chandelles romaines» contenant chacune «huit coups» et capables donc de produire «6400 détonations (...) que les Strasbourgeois n'auront» toutefois «pas à subir», a poursuivi la police. Les feux d'artifice sont également régulièrement utilisés contre les forces de l'ordre lors de la soirée du Nouvel An.

Placés en garde à vue, les deux hommes ont été relâchés et seront jugés ultérieurement.

En Alsace, tout comme dans l'Allemagne voisine, pétards et feux d'artifice résonnent traditionnellement avec force le soir de la Saint-Sylvestre, entraînant régulièrement des blessures graves, voire des décès. Lors du réveillon de la Saint-Sylvestre de 2020 à 2021, un jeune homme était ainsi mort, la tête arrachée par un mortier.

Feux d'artifices interdits à Strasbourg

Comme les années précédentes, la préfecture a publié au début du mois un arrêté interdisant sur l'ensemble du département plusieurs catégories de feux d'artifices.

Pour Strasbourg et les communes qui l'entourent (Hoenheim, Bischheim, Schiltigheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim et Ostwald), cette interdiction a même été étendue à «toutes» les catégories de feux d'artifice, du 4 décembre au 3 janvier 2024, selon l'arrêté.

Dans le Bas-Rhin, «la distribution, l'achat et la vente à emporter de carburants dans tout récipient transportable» sont également interdits de vendredi à mercredi, de même que «la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique» entre dimanche midi et lundi 1er janvier 2024 à la même heure, selon ce même arrêté.

ATS