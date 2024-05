Sueurs froides : un Boeing se pose sans train d'atterrissage !

En raison de problèmes avec le train d'atterrissage, un Boeing a dû atterrir sur le fuselage à Istanbul. L'incident s'inscrit dans une série de pannes d'avions Boeing.

Selon les médias turcs, un avion du groupe logistique FedEx a dû atterrir sur le fuselage à l'aéroport d'Istanbul. La raison en serait un problème avec le train d'atterrissage de l'appareil, a rapporté la chaîne publique TRT. Il s'agissait d'un Boeing 763. Personne n'a été blessé.

Sur une vidéo diffusée par l'agence de presse DHA, on pouvait voir le Boeing toucher le sol et glisser sur la piste d'atterrissage sur plusieurs mètres. Selon le rapport, l'avion-cargo avait décollé de Paris. L'erreur a apparemment été constatée avant l'atterrissage, l’équipe de l’appareil aurait demandé à la tour de contrôle d'atterrir sur le fuselage. Les services de secours et les pompiers auraient alors été dépêchés sur la piste d'atterrissage.

Les forces d'intervention sont restées plusieurs heures sur la piste d’atterrissage afin de dégager l’avion. Il y aurait eu une erreur hydraulique au niveau du train d'atterrissage, selon le ministère turc des transports cité par TRT, qui se réfère au témoignage d'un pilote.

Série de pannes chez Boeing

Cet incident s'inscrit dans une série de pannes survenues sur des avions Boeing. Le groupe traverse une terrible crise depuis le crash de deux avions 737-Max qui a fait 346 morts il y a plus de cinq ans. Une interdiction de décollage de plus de 20 mois pour les appareils de la gamme et des problèmes sur d'autres modèles ont fait que le constructeur est loin derrière son rival européen Airbus depuis mars 2019.

Lorsque, lors d'un vol d'Alaska Airlines début janvier 2024, une partie du fuselage s'est finalement détachée d'un 737-9 Max presque neuf, l'administration américaine de l'aviation civile (FAA) est intervenue. Dans un premier temps, les avions n'ont plus été autorisés à décoller jusqu'à ce qu'un contrôle technique soit effectué. En outre, l'autorité passe au crible les processus de production et de contrôle.

