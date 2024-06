«Respectez ma vie. Je protège la vôtre»: comme chaque année à l'approche de l'été, le canton de Vaud lance une campagne de sensibilisation à destination des usagers de la route. Il rappelle que le personnel d'entretien des routes, qui assume cette mission de jour comme de nuit, court des risques élevés d'accident.

L'entretien des routes et de ses abords peut se révéler dangereux (archives). ATS

ATS

L’inattention et la distraction des personnes au volant sont l’une des principales causes d’accident. S’ils sont heureusement rares, ces derniers peuvent entraîner d’importantes séquelles et, même sans conséquences graves, ils restent un traumatisme, explique lundi l'Etat de Vaud dans un communiqué.

La campagne de prévention se déploie jusqu'au 4 août le long des routes cantonales vaudoises ainsi que sur le réseau autoroutier vaudois, genevois et fribourgeois. Elle se décline sur des affiches, des banderoles et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux du canton et de la police vaudoise.

