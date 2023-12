Sur son lit de mort, il dévoile son sombre passé !

Juste avant de mourir, l'Américain Thomas Randele a avoué à sa fille Ashley qu'il avait volé plus de 200’000 dollars à une banque il y a 50 ans.

Thomas Randele a avoué à sa fille qu'il avait volé plus de 200’000 dollars à une banque il y a 50 ans. Ashley Randele

Après sa première chimiothérapie, Thomas Randele regardait une émission policière avec sa fille. L'homme originaire d'une banlieue de Boston aux Etats-Unis a alors soudainement lancé : «J'ai aussi dû changer mon nom. Je suppose que les autorités me cherchent encore». Malade, l’homme sentait que le cancer du poumon allait l'emporter dans peu de temps.

Lorsque sa fille, Ashley Randele, voulut en savoir plus, il finit par tout révéler. Son vrai nom est en réalité Theodore Conrad. Il y a 50 ans, il a volé 215’000 dollars à la banque de l’Etat de l’Ohio pour laquelle il travaillait comme caissier.

Sa fille était choquée par ces révélations. «J'étais seule dans ma chambre d'enfant et j'ai googlé ‹Ted Conrad disparu›, et la première chose qui est apparue était quelque chose comme ‹un caissier de coffre-fort braque une banque›», raconte-t-elle à la chaîne «CNN».

«L’affaire Thomas Crown»

En poursuivant ses recherches, elle en a encore appris davantage sur son père. Ce dernier a tout simplement réalisé l'un des plus gros coups de l'histoire de l'Ohio. Randele se serait inspiré du film «L'affaire Thomas Crown» sorti en 1969.

Juste avant la fermeture de la banque un vendredi soir, Thomas Randele est allé dans la salle des coffres et a emporté environ 215 000 dollars (aujourd'hui, cela représenterait environ 1,7 million de dollars ou 1,48 million de francs). Par-dessus l'argent, il a placé une cartouche de cigarettes et une bouteille de whisky. Ensuite, il a quitté la banque tranquillement.

Ce n'est que deux jours plus tard, le lundi, que le vol a été découvert. Son visage a fait la une des journaux dans tout le pays, mais il a réussi à s'enfuir à Boston. Là-bas, Randele a obtenu un nouveau numéro de sécurité sociale et un nouveau permis de conduire. Le pillard a donc pu commencer sa nouvelle vie.

La mère ne savait rien

Un jour après l'aveu de son père, Ashley a raconté l'histoire à sa mère Kathy. «Elle lisait les articles sur Internet et répétait sans cesse : ‹Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu›, et ce pendant 10 minutes», raconte Ashley Randele.

La jeune femme poursuit en disant que certains moments ont maintenant plus de sens. Son père a toujours porté la barbe et n'a jamais enlevé sa casquette de baseball en public. De plus, il n'a jamais quitté le pays, bien que sa famille ait essayé de le convaincre de faire un voyage en France. Il n'avait tout simplement pas de passeport sous son faux nom, résume la fille de l’escroc.

Parce qu'elles ne voulaient pas que leur père et mari malade aille en prison avant sa mort, les deux femmes n'ont informé les autorités qu'un an après le décès de Randele. Celui-ci est mort en mai 2021, deux mois après ses aveux. Puis, en novembre, des agents du FBI se seraient rendus au domicile des Randele, car ils avaient apparemment reçu une information anonyme. Pour la famille, les révélations n'ont pas eu de conséquences. Ashley Randele n'a pas non plus de rancœur envers son père : «Il était le meilleur père que l'on puisse avoir».