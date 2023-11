Surendetté, le Pont de Brent doit fermer avec effet immédiat

Parmi les restaurants les plus cotés de Suisse romande, le Pont de Brent est contraint de fermer avec effet immédiat. L'établissement situé sur les hauts de Montreux (VD) part en faillite.

La fermeture du Pont de Brent laisse notamment cinq cuisiniers sur le carreau. (image d'illustration) Imago

«La lettre du juge est arrivée vendredi matin, nous n'avons donc plus le choix. C'est très dur, très émotionnel. Mais c'était devenu inéluctable», indique Amandine Pivault, dans une interview publiée sur le site internet du Gault&Millau. La trentenaire française avait repris le restaurant il y a deux ans, au côté de son compagnon cuisinier Antoine Gonnet.

«La conjoncture nous a rattrapés: nous faisons 200 couverts de moins par mois que l'année passée. Ce n'est pas tenable. Alors nous nous sommes endettés», relève-t-elle. Elle ajoute que «des erreurs» ont «sans doute» été commises, notamment d'avoir «trop misé sur l'aura d'autrefois» du Pont de Brent.

Rendu célèbre par Gérard Rabaey

Lancé en 1980, le restaurant est devenu célèbre grâce à son chef de l'époque Gérard Rabaey. Le cuisinier triplement étoilé avait passé la main en 2010 à Stéphane Décotterd qui avait, à son tour, quitté l'établissement en 2021.

Amandine Pivault et Antoine Gonnet sont ensuite arrivés aux commandes, collectionnant rapidement les récompenses avec un 17/20 au Gault&Millau et une étoile au Michelin. «En 2022, tout était bien parti. 2023 s'annonçait plus compliqué. On s'est aussi aperçu que la clientèle d'habitués était en fait moins nombreuse que ce que nous avions espéré», poursuit Amandine Pivault.

La fermeture du Pont de Brent laisse notamment cinq cuisiniers sur le carreau. «Nous sommes heureux de savoir qu'ils ont en partie d'ores et déjà trouvé de bonnes perspectives. Quant à nous, il est encore trop tôt pour en parler», reconnaît la responsable.

gsi, ats