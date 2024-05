Swiss annonce des changements majeurs pour sa classe économique

Swiss annonce des changements majeurs dans le service et la restauration en classe économique, sous l'impulsion de sa nouvelle directrice commerciale, Heike Birlenbach.

Environ mille nouveaux stewards et hôtesses de l'air ont été embauchés au cours des douze derniers mois seulement. KEYSTONE

Sven Ziegler/trad Marc Schaller

Dirigeante allemande chevronnée, Heike Birlenbach siège au conseil d'administration de Swiss depuis quatre mois. En tant que nouvelle directrice commerciale, elle supervise le marketing, les ventes, le développement des produits et le service client de la compagnie aérienne suisse.

Heike Birlenbach perçoit des possibilités d'amélioration, notamment dans le segment de la classe économique. Dans une interview accordée au portail spécialisé «Aerotelegraph», elle souligne l'importance de garantir le bien-être de tous les passagers, quelle que soit leur classe de réservation. «Nous devons redonner de l'importance à la classe économique», estime-t-elle.

Heike Birlenbach est la nouvelle Chief commercial officer (CCO) de Swiss. KEYSTONE

Pour y parvenir, Swiss envisage d'améliorer l'offre de restauration sur les vols long-courriers et d'optimiser l'ensemble de ses services. «En ce qui concerne les repas en classe économique, nous devons progresser en termes de quantité, de qualité et de diversité», précise Heike Birlenbach.

Des cabines repensées

La formation du personnel constitue un défi majeur, notamment étant donné le nombre important de nouveaux employés recrutés après la pandémie. En effet, environ mille nouveaux stewards et hôtesses de l'air ont été embauchés au cours des douze derniers mois seulement, représentant près d'un quart du personnel navigant! La directrice commerciale insiste sur la nécessité de former le personnel navigant, le personnel au sol et les équipes des centres d'appels afin de renforcer l'hospitalité et de fidéliser les passagers. «L'hospitalité doit être ressentie à tous les niveaux», affirme-t-elle.

Un autre aspect crucial est le déploiement du nouvel aménagement des cabines baptisé «Senses», qui débutera en mai 2025 avec le premier Airbus A350, puis sera étendu aux A330 et Boeing 777. «Nous prévoyons de convertir environ un avion par mois», déclare Heike Birlenbach.