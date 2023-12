La compagnie aérienne Swiss proposera de nouvelles destinations court-courrier avec l'entrée en vigueur de l'horaire d'été 2024 à fin mars. Des vols partiront de Zurich vers l'aéroport allemand de Brême jusqu'à fin octobre, alors que les fréquences seront augmentées entre Oslo et Genève. Les villes de Copenhague et Stockholm seront égalament desservies depuis Cointrin.

Depuis Genève, Swiss propose des connexions supplémentaires vers la capitale grecque Athènes, Brindisi et Catane dans le sud de l'Italie, Malaga, Palma et Valence pour l'Espagne, mais aussi vers Bruxelles en Belgique. KEYSTONE

Ces offres s'ajoutent à celles, déjà communiquées, concernant les aéroports de Kosice en Slovaquie et de Cluj-Napoca en Roumanie, indique jeudi Swiss dans un communiqué. La filiale de l'allemand Lufthansa a par ailleurs augmenté le nombre de vols au départ de Zurich vers différentes villes européennes comme Alicante et Madrid en Espagne, Naples et Venise en Italie, ainsi que la capitale lituanienne Vilnius.

Pour le trafic long-courrier, la compagnie arborant la croix blanche offrira au départ de Kloten des vols vers Washington et la métropole canadienne de Toronto.

L'horaire d'été entre en vigueur le 31 mars et restera valable jusqu'au 26 octobre.

tv