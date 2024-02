L'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic a autorisé en 2023 41 médicaments contenant de nouvelles substances actives. Avec dix nouveaux produits autorisés, le domaine de l'oncologie est arrivé en tête des nouvelles autorisations de mise sur le marché.

Avec dix nouveaux produits autorisés, le domaine de l'oncologie est arrivé en tête des nouvelles autorisations de mise sur le marché. (image d'illustration) IMAGO/Pond5 Images

Quatre médicaments ont en outre été autorisés dans le domaine de l'hématologie, a indiqué Swissmedic lundi. D'autres autorisations ont été accordées notamment dans les domaines de l'infectiologie et des vaccins, des diagnostics, de l'endocrinologie et du métabolisme, ou de la rhumatologie et de l'immunologie. La répartition des autorisations par domaine d'application est comparable à celle de l'année précédente, a précisé Swissmedic.

Sur les 49 médicaments contenant de nouvelles substances actives examinés en 2023, 84% ont été autorisés. Pour les 16% restants, les demandes d'autorisation ont été retirées par les entreprises concernées, selon Swissmedic. Par ailleurs, 79 demandes d'extension de l'utilisation de médicaments ont été examinées par Swissmedic, dont 82% (65 demandes) ont été approuvées.

hanke, ats