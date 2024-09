De nouvelles crues inédites à redouter

Les pluies diluviennes tombées depuis samedi sur l'Europe centrale promettent des crues qui pourraient être d'une ampleur inédite, préviennent des scientifiques, spécialistes de l'hydrologie et du climat. Ils disent suivre ces événements «avec stupeur».

«La crue s'annonce comme la pire qu'ait connue la région depuis celles de 2002» qui avaient frappé Prague, Dresde ou Vienne, estime Liz Stephens, professeure spécialiste des risques et de la résilience climatiques à l'université britannique de Reading.

Depuis plusieurs jours, les prévisions météorologiques ont permis d'alerter autorités et populations. «Des leçons auront été tirées des grandes inondations de 2002 et 2021 en Europe, mais les prévisions en certains endroits annoncent des crues d'une ampleur inédite et l'histoire nous a montré que les gens sont souvent surpris par les conséquences a priori inimaginables que peut avoir un tel événement».

Professeure d'hydrologie, également à Reading, Hannah Cloke a ce week-end «regardé les prévisions devenir réalité avec un mélange de stupéfaction et d'horreur»: «la pluie était si intense que les cartes de précipitations, qui utilisent des couleurs vives pour caractériser les pluies les plus fortes, ont manqué de couleurs. On a dû passer au blanc et il y avait vraiment beaucoup de blanc sur la carte».

Pourquoi un tel déluge?

«Des pluies extrêmement intenses ont été observées à la frontière tchéco-polonaise et nos prévisions pour certaines rivières et l'aval montrent des crues qui pourraient sortir des standards expérimentés jusqu'ici», prévient-elle. Plus de pluies sont en effet attendues «ces prochains jours», alors que les rivières sont déjà pleines et le sol saturé.

«Les tempêtes comme Boris sont essentiellement alimentées par des températures élevées de surface de la mer, qui permettent à l'humidité de s'évaporer. Autrement dit, plus la surface de la mer est chaude, plus la tempête se charge de carburant en passant», explique Malcolm Mistry, professeur assistant à la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Dans le cas de Boris, des «conditions atmosphériques telles qu'un front froid arctique et le jet stream, ainsi que la topographie, notamment des montagnes, semblent avoir contribué à ralentir sa progression, aboutissant à un déluge tombé en une très courte période de temps», poursuit-il.

Changement climatique

«Déterminer si le changement climatique est à l'origine ou non de Boris nécessitera une analyse plus poussée, à partir de données historiques et de modèles climatiques», souligne M. Mistry. «Mais des études récentes ont montré que de tels événements devenaient plus fréquents dans un climat qui se réchauffe, y compris à de plus hautes latitudes».

L'Europe centrale et orientale sort d'un été marqué par de la sécheresse en de nombreuses régions. «Quelques semaines plus tard, de vastes zones se préparent à affronter plus de pluie», souligne la professeure Cloke: «Voilà exactement le type de conditions qui deviennent de plus en plus fréquentes du fait du changement climatique».

«Nous aurons encore beaucoup à faire pour adapter nos vies à cette nouvelle normalité», observe-t-elle. Mais «les scientifiques sont confiants dans le fait que réduire les émissions de gaz à effet de serre plus rapidement dès maintenant permettra de prévenir plus d'événements de ce type dans les décennies à venir», souligne-t-elle aussi.

