Tentative d'escroquerie téléphonique: la police intervient à temps

La victime d'une escroquerie téléphonique a eu le bon réflexe d'avertir la police. Cette dernière a pu intervenir avant la remise de l'argent, arrêtant un suspect, un Suisse de 63 ans.

La police zurichoise a pu arrêter l'escroc présumé avant que celui-ci n'entre en possession de l'argent (image d'illustration). sda

Se faisant passer pour un agent du service de sécurité de la ZKB, la banque cantonale zurichoise, il a recommandé à la victime d'aller remettre plusieurs milliers de francs à un de ses collaborateurs. Avant de s'exécuter, cette dernière a fait le 117, a indiqué samedi la police cantonale zurichoise

Les policiers ont pu, sur la base de des informations de la victime, tendre une souricière au pseudo-collaborateur dans un quartier d'Uetikon am See et arrêter l'escroc présumé avant que celui-ci n'entre en possession de l'argent. L'homme a été interrogé puis remis au Ministère public.

ats