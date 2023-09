Tessin: 13 personnes punies pour avoir cueilli trop de champignons

A Camperio, dans la vallée de Blenio, la police cantonale a contrôlé jeudi matin des cueilleurs de champignons. L'opération a donné lieu à plusieurs amendes et à la saisie de 33 kilos.

Le "butin" saisi par la police. ti.ch

Au total, 25 personnes ont été contrôlées et 13 d'entre elles (12 Italiens et un Suisse) ont dépassé la quantité de collecte journalière autorisée de 3 kilos par personne, conformément à la réglementation cantonale en vigueur. Elles ont été condamnées à verser une amende.

Au total, 33 kilos de champignons ont été saisis et les amendes infligées s'élèvent à 2700 francs. Les champignons saisis ont été donnés à deux maisons de retraite dans la vallée de Blenio et sur la Riviera.

Les contrôles ont été effectués en collaboration avec l'Office de la chasse et de la pêche et un mycologue de l'Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons, précise la police cantonale.

Qu'en est-il dans votre canton?

Pour la cueillette des champignons, les usages ne sont pas les mêmes partout en Suisse. Il appartient à chaque canton d'établir ses règles en la matière. En Suisse romande, seuls quatre d'entre eux ont fixé des limites de poids, indique la Vapko, l'Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons.

Dans le Jura et à Genève, un maximum de 2 kilos par personne et par jour est autorisé. À Fribourg et Berne, ce sont également 2 kilos, mais une interdiction totale de cueillette est arrêtée du 1er au 7 de chaque mois. À noter que la plupart du temps, les cueillettes organisées en groupe sont interdites.

Le canton de Vaud, lui, ne fixe pas de limite de poids, mais indique que la récolte doit être réservée à la consommation familiale. Les récoltes à des fins commerciales sont soumises à une autorisation préfectorale. En outre, plus de 60 espèces rares ou menacées sont interdites de récolte.

Neuchâtel et le Valais n'ont pas de réglementation concernant les champignons.

À noter encore que dans toute la Suisse, il est interdit de ramasser des champignons dans les réserves naturelles.