Les autorités thaïlandaises ont annoncé avoir capturé environ 150 iguanes en liberté dans le centre du royaume. Le reptile, qui fait l'objet d'une interdiction d'importation, menace la biodiversité locale.

Les iguanes capturés ont été placés dans des centres pour espèces sauvages (archives). ATS

Le coup de filet concerne 134 iguanes dans la province de Lopburi, 6 à Udon Thani et 23 dans d'autres régions du pays, a indiqué mardi le service en charge des parcs nationaux et de la conservation de la faune et de la flore (DNP).

«La population qui augmente rapidement a affecté les systèmes écologiques et environnementaux, provoquant des problèmes pour les populations locales», a précisé cette agence gouvernementale. La hausse rapide du nombre d'iguanes, espèce non endémique à la Thaïlande, a également contribué à la destruction de récoltes.

Animal en vogue

Les iguanes capturés ont été placés dans des centres pour espèces sauvages.

La Thaïlande a interdit récemment l'importation de toute espèce d'iguanes, un compagnon en vogue parmi les amoureux de reptiles du royaume. Il y a plus de 3600 iguanes déclarés par environ 260 personnes à travers le pays d'Asie du Sud-Est, a indiqué le DNP.

Les autorités ont annoncé que les trafiquants d'iguanes risquaient une condamnation maximale de dix ans de prison.

ATS