Le voici de retour sur le sol danois, après un voyage de quasi 10 ans. Torbjørn Pedersen est arrivé mercredi à Aarhus (Ouest) au Danemark à l'issue d'un tour du monde inédit, sans prendre l'avion une seule fois.

Torbjørn (Thor) Pedersen sourit en descendant d'un porte-conteneurs sur le quai du port d'Aarhus, au Danemark, le 26 juillet 2023

En train, en bus, en bateau ou à pied, «Thor», 44 ans, a visité 203 pays de son départ le 10 octobre 2013 du Danemark à son arrivée aux Maldives le 24 mai, sa dernière destination. Il est le premier à avoir relevé le défi, assure-t-il.

«Je suis tellement heureux d'être de retour chez moi au Danemark, j'ai rêvé de ce moment, et c'est aujourd'hui», a-t-il réagi auprès de l'AFP à son arrivée, soulignant qu'il se battait contre des «sentiments mitigés».

«Je suis anxieux vis-à-vis du futur. Vais-je réussir à me lancer comme conférencier? Ecrire un livre?», a-t-il aussi confié à sa descente d'un porte-conteneurs dans le port d'Aarhus.

Son couple a tenu la distance

Soutenu par des donations privées et des entreprises, cet ancien cadre dans le transport maritime a parcouru l'Europe occidentale, puis les Amériques, l'Afrique, l'Europe de l'Est et le Moyen-Orient, avant d'arriver en Asie.

Après la Micronésie en janvier 2020, il est allé à Hong Kong où il est resté coincé pendant deux ans à cause de la pandémie de Covid-19. Une fois les frontières de nouveau ouvertes, il a repris la route direction la république des Palaos, puis les pays d'Océanie et les îles du Pacifique.

Avide de rencontres, cet ancien casque bleu n'a jamais loué de voiture et a privilégié les voyages en bus et en train. Et malgré la distance géographique, Torbjørn Pedersen et sa conjointe ont réussi à entretenir la flamme de leur relation.

Pendant cette décennie de voyage, Le Gjerum, 40 ans, est allée lui rendre visite aux quatre coins du monde 27 fois. La dixième fois, il s'est agenouillé et lui a demandé de l'épouser. Pandémie oblige, ils se sont mariés en ligne. «J'ai hâte d'avoir un quotidien avec lui maintenant», a-t-elle partagé mercredi à l'AFP.

Thor, qui a documenté son périple sur les réseaux sociaux et sur un blog, était aussi ambassadeur pour la Croix-Rouge. D'après le Guinness des records, le Britannique Graham Hughes est le premier à avoir fait le tour du monde sans avion, mais son voyage avait été entrecoupé de deux retours au bercail, ce que Thor n'a pas fait.

