L’affaire Baldwin n’a pas fini de rebondir: cette fois, c’est l’armurière de Rust, Hannah Gutierrez-Reed, qui est sur la sellette. Selon Variety, si elle acceptait de parler à la procureure, l’issue de son procès serait plus « favorable».

La procureure cherche à savoir qui a fourni la balle meurtrière dont était chargé le pistolet que tenait Alec Baldwin.

La procureure Kari Morrissey a proposé à Hannah Gutierrez-Reed de conclure un accord.

Dans un courrier adressé à l’avocat de l’accusée, elle propose une issue « plus favorable» au procès de l’armurière du film Rust, dont la responsabilité est mise en cause dans le tir qui a tué Halyna Hutchins, la directrice de la photographie du western. L’armurière encourt trois ans de prison si elle est reconnue coupable « d'homicide involontaire» et de « falsification de preuves».

Ce que cherche à savoir la procureure, c’est qui a fourni la balle meurtrière dont était chargé le pistolet que tenait Alec Baldwin. Or, depuis le début de l’affaire, le 21 octobre 2021, Hannah Gutierrez-Reed affirme ne rien savoir.

La procureure en doute. « Je suis convaincue qu'elle a une certaine idée de la manière dont les balles réelles sont arrivées sur le plateau», a-t-elle écrit le 28 septembre à l’avocat de l’accusée, maître Jason Bowles, rapporte Variety.

Pour convaincre l’armurière de parler, la procureure lui a proposé un marché. Soit elle parle et « cela contribuerait grandement à obtenir une résolution favorable pour elle», soit elle persiste à se taire et la procureure « intenterait des poursuites pour des chefs d'accusation supplémentaires», accusation dont elle a parlé avec l’avocat.

Un chantage

Maître Bowles a estimé que ce marché était un chantage et a refusé, invoquant « le droit de sa cliente à ne pas s'incriminer». La procureure est donc passée à l’action, inculpant Hannah Gutierrez-Reed le 16 novembre 2023, pour port d'arme à feu dans un établissement vendant de l'alcool, un délit de quatrième degré selon la loi américaine. Des faits remontant au 1er octobre 2021, avant l’accident dramatique sur le tournage de Rust. Hannah Gutierrez-Reed aurait apporté une arme dans un bar miteux de Santa Fe.

L’avocat de l’armurière compte bien faire annuler cette accusation. Il considère que la procureure tente de faire pression sur sa cliente. « Cette accusation visait uniquement à faire pression sur Mme Gutierrez-Reed pour qu'elle renonce à son droit au cinquième amendement (pour fournir des informations qu'elle n'avait pas) ou qu'elle soit accusée de poursuites pénales pour une accusation totalement non liée», a-t-il plaidé.

Maitre Bowles a de plus contesté à la procureure le droit de lier les deux affaires. En raison de son statut particulier, la procureure Kari Morrissey ne serait pas autorisée à « intenter des accusations non liées à la fusillade».

Le statut de Kari Morrissey est celui d’une juge privée. Elle a été nommée en mars après la récusation de la procureure générale, Mary Carmack-Altwies et de la procureure spéciale, Andrea Reeb, sous le feu de la critique pour leur manière de traiter le dossier.

Malgré tout, le tournage a repris et le film a été terminé en mai 2023. Les premières images de Rust ont été dévoilées début janvier sur Deadline. Aucune date de sortie n’est fixée.

