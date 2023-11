Tous les trains ont été supprimés jeudi matin entre Genève et Lausanne en raison d'une panne technique en gare de Renens (VD). Dès 10 h45, la liaison Lausanne-Genève sera rétablie, annoncent les CFF dans un communiqué.

Un problème technique perturbe le trafic ferroviaire à Renens (archives). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Un problème technique en gare de Renens a affecté le trafic ferroviaire ce jeudi matin: depuis 8 heures, des trains navettes circulent entre Lausanne et Morges.

Dès 10 h45, annoncent toutefois les CFF dans un communiqué, la liaison Lausanne-Genève sera rétablie: deux trains grandes lignes par heure et par sens transiteront sur tout le trajet Lausanne-Genève.

Un service de bus assure le trafic régional entre Renens et Morges et entre Lausanne et Yverdon-les-Bains. Des retards jusqu’à 30 minutes sont à prévoir pour la clientèle.

Câbles endommagés

Hier soir vers 23h30, indiquent encore les CFF, dans le cadre de travaux de génie civil en gare de Renens, des câbles servant à la commande des signaux et des aiguillages de la gare ont été endommagés. Cela a provoqué l’interruption du trafic ferroviaire en gare de Renens ; les trains ont néanmoins circulé entre Lausanne et Renens, entre Morges et Genève-Genève-Aéroport ainsi qu’entre Morges et Bussigny.

«Les équipes techniques ont commencé les réparations des câbles endommagés ; ces travaux vont se poursuivre durant la journée», précise l'ex-régie fédérale.

Selon les premières estimations, «l’exploitation restreinte de la ligne est prévue pour toute la journée du jeudi 9 novembre 2023». Des assistants clientèle renseignent les voyageuses et les voyageurs dans les gares, et l’app CFF est mise à jour en direct.

bas, ats