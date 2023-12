Les Transports publics genevois (tpg) ont dépassé le 4 décembre dernier le nombre symbolique de 200 millions de clients depuis le début de l’année. Ce chiffre n'avait plus été atteint depuis 2019, avant la crise sanitaire. Il atteste d’un rythme de croissance retrouvé pour les tpg.

Les TPG ont dépassé la barre des 200 millions de voyageurs en décembre, revenant au niveau enregistré avant la crise sanitaire (archives). ATS

«Ce résultat reflète l’attractivité retrouvée des transports publics», a déclaré Denis Berdoz, directeur général des tpg, cité jeudi dans un communiqué. Pour rappel, la mobilité avait été fortement impactée par la crise sanitaire.

A Genève, comme dans le reste de la Suisse, la fréquentation avait baissé de manière considérable au début de la pandémie (148 millions de personnes transportées par les tpg en 2020). Elle est aujourd’hui revenue au niveau enregistré avant la crise sanitaire.

En variation annuelle, une hausse de 10,5% de la fréquentation est observée entre janvier et novembre 2023 par rapport à 2022, avec un pic lors de la semaine du 4 décembre. A l’analyse, les lignes desservies par les trams restent les plus sollicitées du réseau des tpg en horaire normal du lundi au vendredi.

Sans aucun doute, la densité de l’offre genevoise explique l’intérêt manifesté à l’égard des tpg, soulignent ces derniers dans leur communiqué. Une étude allemande publiée le 7 décembre sur les transports publics de ce pays, du Danemark, de la Belgique, de la Hollande, du Luxembourg, de l'Autriche et de la Suisse relève que Genève a la plus forte densité de fréquence de toutes les villes européennes comparées dans l’étude, dont Berlin et Hambourg.

nt, ats