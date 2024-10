La police cantonale valaisanne a effectué «un grand contrôle routier» ciblant le trafic lourd à Rarogne. Sur les 59 véhicules contrôlés en quatre heures, 13 infractions ont été constatées.

Parmi celles-ci figurent, notamment la non-possession d'un permis adéquat et de «graves défectuosités techniques et sécuritaires, principalement au niveau du système de freinage», indique mardi la police cantonale dans un communiqué. D’autres infractions à l'Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels, ou liées à la sécurisation et à l’arrimage de chargements ont aussi été constatées.

Durant ce contrôle, un accident de circulation avec des dégâts matériels s'est produit sur la route du col du Simplon entre deux poids lourds articulés, rapporte également la police. L'un des conducteurs ne s'est pas arrêté après la collision et a été intercepté un peu plus tard. L'un des chauffeurs impliqués dans cet accident présentait des signes d'ébriété non qualifiée, relève-t-on de même source.

La police cantonale valaisanne a pu compter sur la collaboration de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, le Service de la circulation routière et de la navigation ainsi que la Polizia Stradale italienne.

