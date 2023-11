Des membres des pompiers et de la protection civile installent des barrages mobiles le long de la rivière la Grande-Eau suite aux fortes pluies mardi à Aigle (VD). ATS

Les pluies abondantes des dernières heures ont amené le niveau de nombreux cours d'eau en Suisse romande à des seuils critiques, entraînant la fermeture de ponts et de routes. A Genève, l'Arve a connu son plus fort débit jamais enregistré.

Alors que le trafic routier et ferroviaire a été impacté par les intempéries à travers le pays, aucun blessé ou dégâts significatifs ne sont à déplorer. A Charmey (FR), la Jogne est sortie de son lit et 50 habitants ont été évacués de leurs logements, a annoncé la police cantonale fribourgeoise. Ils étaient de retour chez eux mercredi à la mi-journée.

A Genève, l'Arve qui traverse la ville et se jette dans le Rhône connaît une crue centennale avec un débit jamais atteint de 1000 m3 par seconde, a indiqué le porte-parole du Service d'incendie et de secours (SIS), le lieutenant Nicolas Millot. Lors de la grosse crue de 2015, le débit s'était élevé à 923 m3.

Cinq des huit ponts qui enjambent la rivière étaient fermés mercredi matin, entraînant d'importantes perturbations de la circulation. Les Transports publics genevois (TPG) ont annoncé à la mi-journée le rétablissement progressif de leur réseau avec la réouverture des ponts de Carouge et des Acacias. Des boudins ont été posés à certains endroits critiques, là où l'Arve affleure à quelques centimètres du trottoir.

Troncs charriés par les eaux

Une centaine de pompiers sont mobilisés, prêts à intervenir en cas de débordement du cours d'eau. La grande crainte est que les troncs charriés par l'Arve en furie frappent les tabliers des ponts et les endommagent, a expliqué le lieutenant Millot. La rivière a entamé une baisse rapide et son débit devrait redevenir normal dans la nuit de mercredi à jeudi, selon MétéoSuisse.

Dans les autres cantons aussi, les cours d'eau ont atteint des niveaux critiques. En basse-ville de Fribourg, les eaux gonflées de la Sarine ont inondé plusieurs zones sans toutefois nécessiter la fermeture du secteur. A Neuchâtel, l'accès aux berges de l'Areuse est interdit depuis mardi entre Fleurier et Travers.

Dans le canton de Fribourg, le trafic ferroviaire entre Moudon (VD) et Ecublens-Rue (FR) a été rouverte mercredi à la mi-journée.

La police cantonale valaisanne a elle fait état d'une petite dizaine de routes coupées en raison d'éboulements dans des vallées latérales, notamment dans le Chablais valaisan et la région de Loèche. Les pompiers ont mené une petite centaine d'interventions pour des inondations et des chutes d'arbres.

Dans le canton de Vaud, les pompiers et différents services de secours ont installé 230 mètres de barrages mobiles le long des berges de la Grande Eau à Aigle et de l'Orbe à Vallorbe. Les cours d'eau, dont le Rhône qui a atteint la cote d'alerte, étaient sous surveillance toute la nuit. La décrue a commencé mercredi matin et le dispositif a été levé, a annoncé la police.

Navigation interrompue sur le Rhin

En Suisse alémanique, le Rhin a atteint des niveaux record, entraînant l'interruption de la navigation fluviale entre Rheinfelden (AG) et la commune française de Kembs, en passant par Bâle. Dans ce canton, la police a fermé des zones sur les rives du fleuve.

A Berne aussi, les cours d'eau sont pleins à ras bord et ont débordé par endroits. Le risque de crue est spécialement élevé pour l'Aar, de l'embouchure de la Sarine au lac de Bienne.

La tempête «Jasper» qui évolue au niveau du Danemark a apporté de fortes précipitations sur l'ensemble de la Suisse. Selon MétéoSuisse, il est tombé de 80 à 100 millimètres de pluie entre dimanche et mercredi sur une grande partie du versant nord des Alpes. Dans le Bas-Valais et les Alpes vaudoises, des quantités de 110 à 180 mm ont été mesurées.

Accalmie en vue

La région du Säntis (AR) a enregistré un record de 215 millimètres de précipitations sur deux jours, a indiqué le service météorologique Meteonews sur son blog. Les températures douces ont fait remonter la limite pluie-neige de manière significative, au-dessus de 2500 mètres dans certaines régions. Cela explique notamment le fort débit des cours d'eau.

De mercredi à jeudi après-midi, un anticyclone apportera une accalmie temporaire et un temps généralement sec, indique MétéoSuisse. Une dépression tempétueuse devrait ensuite toucher la Suisse, des vents forts sont attendus.

mabe, ats